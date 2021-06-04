念念不忘，必有迴響！

六四32周年，警方昨日連續第二年以疫情為由，不批准舉行六四維園燭光集會，還圍封了維園中央草坪、六個足球場及四個籃球場。市民不能如往常聚首集會，大家改以自己的方式悼念，燭光不滅。演藝界也有一直還在堅持的人，紛紛於網上表心意。無法原諒，永不忘記。

黃耀明

歌手黃耀明連日轉發多則關於六四的新聞，昨還轉貼1998年達明一派歌曲《沒有張揚的命案》的YouTube連結，指是「2012年的現場版本，今天在它消失之前，要狠狠的記住。」

林夕

填詞人林夕在Ig貼出兩點燭光圖，並指：「一為1989，一為2019至2021」又寫上：「如燭光都有罪，將暗黑多幾十年。剩下無權者的權力：就以各自方式悼念吧。」

杜汶澤

演員杜汶澤晒出白色蠟燭，旁邊有手錶指住搭正12時到了6月4日，他留言解釋：「為甚麼今天我要為我過去做過的錯事而懺悔？」

鄭敬基

歌手鄭敬基貼出柳俊江所貼坦克車的六四照片，旁邊更以2019年香港反送中運動的漫畫對照圖，顯示89年民運連繫香港前年的反送中運動，並寫上6432。

梁栢堅

填詞人梁栢堅（小圖）於fb上載星爺《唐伯虎點秋香》劇照，更改戲中的打油詩成「公園裏，人不見火不點，小小城市可笑可笑，銅灣內，犬無性黑無證，叫聲百姓提防提防」。

王宗堯

演員王宗堯貼出與民主女神像的舊合照，背後更有一幅坦克輾壓嬰兒的畫作，寫道：「兩年來，雖然形式上沒有出現，但信念，真相，依然保存在心中，勿忘六四。」

黃偉文

填詞人黃偉文（Wyman）貼出穿上全黑衣服黑白相，指是2012的舊相，留言：「其實我也有完全不帶亮色的造型。」並指自己：「時裝精總愛用衣服講心事」。

梁祖堯

舞台劇導演梁祖堯貼出一張點煙的自拍黑白照，以火機火光代替燭光，寫上：「手裏沒有煙那就劃一根火柴吧，去抽你的無奈，去抽那永遠無法再來的一縷雨絲。」

DJ雲妮

商台DJ雲妮（小圖）在Ig動態寫出「今日你想聽哪一首時代曲？」的選項，結果除播出ToNick的《離散序》外，還播出網友投選的Beyond《一無所有》及梅艷芳《血染的風采》。

李綺雯

演員李綺雯轉貼有人傳給她當年聲援六四學運人士音樂會的藝人照，並以大字覆蓋眾藝人臉上寫道：「呢啲放棄咗香港自由同民主嘅人，89年講乜，仲share做乜？關我X事咩。」

潘小濤

資深傳媒人潘小濤（小圖）貼出多個關於六四政府不准在維園集會的post，其中轉載一張1989年至2019年球場內滿佈燭光、但2021年打後燭光離開球場但滿佈四周的繪圖，寓意味濃。

Ben Sir

主持歐陽偉豪（Ben Sir）多個fb帖子呼應六四，其中一個由麥樂雞、薯條及茄汁砌成的坦克車與人的公仔，還寫上「食物、語言、歷史」，寓意明顯畫公畫出腸。

柳俊江

資深傳媒人柳俊江貼出一張六四之後廣泛流傳的現場相，相中可見有坦克車，車上有軍人，坦克車所在的橋底下有一男一女，他留言分享一個陌生男女認識的故事。

曾志豪

時事評論員兼主持曾志豪於fb貼出《蘋果日報》昨日的頭版，並對應標題「32年來人在燭光在」，寫道：「32年，長路有你有我，未完的記憶。」

阮民安

歌手阮民安貼出去年6月3日晚攝於維園的手持燭光悼念照，並寫上：「但有一個夢，不會死，記着吧！無論雨怎麼打，自由仍是會開花。我的燭光準備好了，您們的呢？」

吳林峰

演唱《樂壇已死》的歌手吳林峰（小圖）連貼多幅六四相關圖片，其中一幅轉載無綫前晚天氣報道顯示相對濕度最底為「64」最高為「89」的圖片，並寫上「上天有話要講，保證絕無改圖」。

梁凱寧

無綫前新聞主播梁凱寧（小圖）於Ig動態中，上載當年六四北京的新聞片段，片段中有字幕寫上：「為甚麼？因為這是我的職責。」

網媒100毛

網媒100毛貼出一張檢查視力的驗眼圖，當中有齊數字1至7，唯獨缺少4及6，並在圖片中寫上：「想某啲數字消失，越令我哋更加記得。」

大渣哥餐廳

藝人譚小環丈夫蔡強榮開設的大渣哥餐廳，在社交網貼出拿着燭光、寫上「歷史無人，真相無目」的黑白照，並留言：「天與地，幾多的心裏還在落淚⋯⋯」

音樂平台KKBOX

台灣音樂平台KKBOX推出六四特別歌單，更在推介頁面寫上：「有些事不會忘記。」並寫道：「願大家用自己的方法牢牢記得。」網民紛紛留言支持，指會轉用KKBOX。