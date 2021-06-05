ERROR成員郭嘉駿（193）早前推出新歌《睡到三點》，他的「老婆」（193fans）集資逾10萬元推出連串造勢行動，包括20個巴士站燈箱廣告，以及今日殺入早前變成「姜濤灣」的銅鑼灣派雪糕和應援物資。

大約近下午1時，已有百幾人在排隊等候，過了5分鐘，fans club工作人員示意雪糕車已停泊在後方位置，「老婆」們立即移步前往，秩序尚算良好。她們在雪糕車前排了一條長長的人龍，另一邊就排隊領取應援物品，包括印有193模樣的扇、濕紙巾、紙巾、紙袋等，短短一小時內，已有超過500人排隊。據雪糕車負責人林先生表示，今日租車費需要16,800元。

Fans club會長易小姐透露：「由193出新歌嘅時候，我哋就開始籌備物資。」但由於應援物資是由不同「老婆」自製，所以沒有特定數目。提到租雪糕車需要花費萬多元，易小姐說：「大約300人集資，燈箱、大電視同雪糕車，我哋每人冇特定畀幾多錢出嚟，要視乎返自己嘅經濟情況，有啲係學生，可能畀百幾蚊。」

易小姐由《全民造星》開始喜歡193：「當時好鍾意睇佢開Live，見佢一個人可以講幾個鐘，仲要係唔悶，依然好好笑，我就開始留意佢，鍾意佢轉數快。」提到193曾自嘲自己「廢」，易小姐坦言不認同，大讚他口才好。193早前寸爆大台的言論，易小姐笑言兩、三年前看到193的live已知他說話率直。

早前193在訪問中提到「老婆」們一度眼淺，無緣無故的愛更出乎他意料之外，易小姐說：「都感動，我想講唔係無緣無故㗎，關係係熱互相建立，當初佢對我哋好，我哋先會咁support佢，例如有時我哋去搵佢，就算佢好攰，佢都會陪我哋傾偈，好願意花時間同我哋相處。」

14歲的陳同學表示喜歡193是因為看過他的作品，發現他是個很努力的人，又指193十分愛惜fans，上次力訪問中落淚覺得好感動，陳小姐說：「我唔覺得佢比其他人輸蝕，因為每個人都有自己優點，我鍾意193係靚仔得嚟又騎呢，呢個係佢特點。」

此外，阿Bi和阿圈表示喜歡193好感性，為人好真，好努力，「佢話無緣無故嘅愛，其實唔係，係靠佢自己努力得返嚟！」

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