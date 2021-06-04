一個《ERROR自肥企画》節目，不但令ERROR爆紅、吳保錡洗底成功，更令經常在節目中出鏡的幕後人員「無制限OT編集団」受到關注，絕對是香港電視史上一個奇葩。主腦人物「格仔導演」劉諾衡（Mike導）在節目中十足遊戲人間，虐待幕前自娛，但實際是加入ViuTV短短五年不停默默苦幹，由低做起，結果是努力沒有白費，不但在公司升職加薪，更隨時有其他無限制的意外收穫。不是贏在起跑線上的Mike導，由今次成績再引證到，成功從來也不是僥倖。

撰文：嵐山、Cali L.

攝影：仇志德

入行短短五年的「格仔導演」劉諾衡，26歲便闖出名堂，由製作組最低層的PA（助導）做起。Mike導日前在土瓜灣出席攝影座談會，活動過後在茶餐廳接受《蘋果》記者專訪。上月《ERROR自肥企画》剛播畢，受訪當日，身穿「鳳凰不死鳥」T恤的Mike導帶來好消息，幾日前晉升為導演三級編制中最高階的senior producer。人工三級跳？他苦笑說：「絕對唔係，好冇誠意嘅加幅，但我睇法係，唔講其他電視台，因為未做過，𠵱家我做呢間（公司）真正有心做嘅人，唔係為咗錢，我係其中一個，大家都追尋緊一啲嘢。」

出身草根屋邨仔

曾有網民估計Mike導是「美國出世」、 「擁有美國籍」、「美國留學」，皆因在《大海男兒》和《自肥》比賽中，他每次都標示自己是美國選手，而Agent L則是澳洲選手，碰巧Agent L確曾在澳洲讀書。但原來Mike導是一位出身草根階層的「屋邨仔」：「我喺公屋長大，𠵱家都係住公屋，我會形容自己係比較貼地嘅一班人。」Mike導中學畢業卻未能晉升大學，跑去報讀多媒體創作高級文憑，是他首次接觸幕後工作，曾做過freelance節目助理，在微電影、港台劇幫手攝影、打燈，當年還不到20歲。不過，熱愛大自然的Mike導夢想是當生態攝影師。

讀完高級文憑後開始尋夢，見海洋公園聘請水族館實習生，便立即寄CV，可惜卻無回音。Mike導以為是經驗不足，去做獸醫診所助護，負責執屎，做了三個月心想「唔對路」便辭職。終於等到國家地理頻道聘請節目助理，但入職條件寫明要大學學位，Mike導二話不說就報讀Digital Media Top-up Degree，性質比較接近廣告製作。由於計劃半工讀，在求職欄中找了一份以為「好hea」的工作——NowTV PA（助導）。「嗰時心諗Now邊有作品，可以輕鬆有份工跟住去讀書。」當時香港電視圈仍然一台獨大，Mike導以為奸計得逞，但入職第二日即調組至真人騷《慳D啦Honey》，他首個任務是要到一間女性內衣店張羅拍攝道具，「估唔到咁忙，令原本讀年半嘅學位，defer咗兩年，因為兼顧唔到。我真係目標為本咁去讀書，結果係third hon（三級榮譽）畢業，最廢嗰個，叫攞咗個證書。」

做製作部最低層的PA，一定吃盡苦頭，但做人唔好怕蝕底，最後可能自己都有得着，《晚吹：真PK》便是影響Mike導最大的節目。其中一集要將曱甴放入幾個樽裏面，但平時用開的鉗忽然不見了，Mike導只好將活生生的曱甴徒手放入樽，「其實我好驚曱甴，本身係買杜比亞曱甴，捉捉吓見到屋企常見嘅曱甴，恐怖好多，但拍完之後，發現又唔係太驚。呢件事令我明白到，原來適當嘅壓力之下，你係做得到！」

失味覺一天喊驚

試煉也有失手的時候，Mike導曾將wasabi粉末濕水後變成一個球，咬了一口，舌頭部份味覺消失一整天，「係我經歷最驚一次，擔心成世都係咁。」

訪問中Mike導不止一次提到自己沒有內涵，靠的只是小聰明，由於剪接夠異類而獲得黃慧君（花姐）賞識，所以晉升速度比別人快。有消息指無綫曾經向Mike導招手，當時他拍攝的《美女郊遊遊》剛播出，亦是話題之作，他沒有否認，只說：「都唔考慮。」如果現在獲國家地理頻道聘用又如何？他思前想後說：「呢個問題好難答。」

第一take要夠真

至於「無制限OT編集団」來源是拍《花姐ERROR遊》時，撰稿麥可暉（阿暉）應Mike導要求為團隊起一個切合日本節目風格的名字，結果沿用至今。OT編集団守則除了「要保持心境開朗」，還有另一條「真人騷拍第一個take要夠真」，而陪Mike導走過所有節目的，只得阿暉。Mike導形容自己是異類，從阿暉身上找到一點與自己相似的地方，他形容這位兄弟：「係有內涵啲嘅一個人，我自己就冇乜。」

誤打誤撞發現幕後鏡頭得到觀眾歡心，結果幕後出鏡傳統，到《自肥》大豐收，助導Rain P.拍的日本極道對香港黑社會，Mike導主動開口講受到外界關注：「𠵱家多咗人留意自己，對自己同團隊壓力係大咗，點喺呢個半年，喺下個節目出街之前，可以令呢班鍾意自己嘅觀眾唔流失……真係估唔到有乜結果。」