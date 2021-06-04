校園埋藏重重黑幕，陽光背後藏污納垢。近年泰國電影無論恐怖、奇幻或喜劇類型，也不乏對學校體制的批判，揭露當中隱藏的社會問題。

《鬼影》性侵冤魂

堪稱近年鬼片經典的《鬼影》，劇情描述年輕攝影師Thun與女友醉酒駕駛後不顧而去，怪事接踵而至。Thun發現他所拍攝的照片不時出現模糊鬼影，就連身邊好友也陸續離奇死亡，Thun女友好奇下調查真相，竟發現Thun與他的好友們在中學時代曾性侵女生，但逍遙法外，Thun更發現長年的肩頸痛，是因為女鬼多年來騎在他膊頭上所致。

《寄身100天》死亡真相

由《出貓特攻隊》男星James與BNK48隊長Cher主演的電影，描述James飾演的無主孤魂，寄居在自殺身亡的高中男生明的遺體，正當眾人以為明奇蹟復活，實情卻是死神要求他在100日內查出殺死明的真兇。電影透過靈異手法，側寫校園問題及師生不倫等禁忌議題。在《莫》劇單元《懷孕》中演賤男高中生，最終自作自受的正是James 。

《出貓特攻隊》鬥智鬥力

2017年橫掃各國票房之作，劇種新穎備受觀眾激讚。電影描述家境一般的Lynn憑驕人成績考入名校，與高材生Bank成為星級模範生。一次考試，Lynn心軟放水幫忙好友，怎料引來富二代出錢請她幫忙出貓，轉數極高的Lynn想出連串超乎想像的出貓方法，生意自此越做越大。劇情峯迴路轉，鬥智鬥力的同時，也反映泰國教育制度弊病，側寫貧富偏差帶來的社會問題。