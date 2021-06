ViuTV今年4月加一腳派新的樂壇成績表《CHILL CLUB推介榜年度推介》,頒獎禮沒有分配時間給得獎歌手唱歌,反而有不同環節讓歌手合作唱歌,頒獎禮型式似分享音樂,多過似互相爭獎。所以ViuTV今日就移師旺角麥花臣場館舉行音樂會兼錄影,讓男女歌手金銀銅獎得主林家謙、姜濤、陳卓賢(Ian)、林二汶、Serrini和Gin Lee可以再次同台唱歌。

晚上7點過後,麥花臣場館已現到姜濤及Ian的fans擺陣合照,由於下周三(9日)是Ian生日,他的fans除了叫good show外,亦有祝偶像生日快樂,相對之下,Gin Lee今次有如「作客踢波」,燈牌數量比兩位後輩少好多。至於《CHILL CLUB》主持駱振偉今日就放下工作,在台下睇騷,ViuTV董事兼總經理魯庭暉亦是台下嘉賓。

音樂會晚上8點19分開騷,由林二汶打頭陣,她在場館中央的舞台上獻唱《最後的信仰》,台下觀眾揮動手上的棒棒及歡呼。及後二汶續唱《驚人》,唱至中段返回主舞台繼續唱,她唱完說:「今日係《CHILL CLUB》第一次喺外面錄影,不過今次有現場觀眾,你哋可唔可以畀麥花臣嘅聲嚟聽吓?紅館嘅聲嚟聽吓?今日係《CHILL CLUB:A New Stage》演唱會,有6位歌手帶住6種態度同大家分享。」接着再唱《破曉》。

其後林家謙、姜濤和Ian合唱《The Best Is Yet To Come》,今次是姜濤之前說很累後,首次在公開場合現身。Ian獨自唱《鯨落》、《想自由》兩首,並在唱《DWBF》前說:「啱啱同家謙、阿姜合唱《The Best Is Yet To Come》,點解會唱呢首歌?我諗我哋3個人企喺台上,我諗我哋係互相心目中嘅男歌手,揀呢首歌嘅意義係有好多好有才華值得被欣賞,我哋做緊嘅嘢唔會係最好,只會更好,我希望大家睇到我哋越嚟越好,同時希望大家會欣賞其他新歌手。」Ian之後與Serrini合唱《至姍姍來遲的你》,至中段手兩人手拖手跳舞,然後到Serrini獨唱環節。

