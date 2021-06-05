ViuTV今年4月加一腳派新的樂壇成績表《CHILL CLUB推介榜年度推介》，頒獎禮沒有分配時間給得獎歌手唱歌，反而有不同環節讓歌手合作唱歌，頒獎禮型式似分享音樂，多過似互相爭獎。所以ViuTV今日就移師旺角麥花臣場館舉行音樂會兼錄影，讓男女歌手金銀銅獎得主林家謙、姜濤、陳卓賢（Ian）、林二汶、Serrini和Gin Lee可以再次同台唱歌。

晚上7點過後，麥花臣場館已現到姜濤及Ian的fans擺陣合照，由於下周三（9日）是Ian生日，他的fans除了叫good show外，亦有祝偶像生日快樂，相對之下，Gin Lee今次有如「作客踢波」，燈牌數量比兩位後輩少好多。至於《CHILL CLUB》主持駱振偉今日就放下工作，在台下睇騷，ViuTV董事兼總經理魯庭暉亦是台下嘉賓。

音樂會晚上8點19分開騷，由林二汶打頭陣，她在場館中央的舞台上獻唱《最後的信仰》，台下觀眾揮動手上的棒棒及歡呼。及後二汶續唱《驚人》，唱至中段返回主舞台繼續唱，她唱完說：「今日係《CHILL CLUB》第一次喺外面錄影，不過今次有現場觀眾，你哋可唔可以畀麥花臣嘅聲嚟聽吓？紅館嘅聲嚟聽吓？今日係《CHILL CLUB：A New Stage》演唱會，有6位歌手帶住6種態度同大家分享。」接着再唱《破曉》。

其後林家謙、姜濤和Ian合唱《The Best Is Yet To Come》，今次是姜濤之前說很累後，首次在公開場合現身。Ian獨自唱《鯨落》、《想自由》兩首，並在唱《DWBF》前說：「啱啱同家謙、阿姜合唱《The Best Is Yet To Come》，點解會唱呢首歌？我諗我哋3個人企喺台上，我諗我哋係互相心目中嘅男歌手，揀呢首歌嘅意義係有好多好有才華值得被欣賞，我哋做緊嘅嘢唔會係最好，只會更好，我希望大家睇到我哋越嚟越好，同時希望大家會欣賞其他新歌手。」Ian之後與Serrini合唱《至姍姍來遲的你》，至中段手兩人手拖手跳舞，然後到Serrini獨唱環節。

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