「無制限OT編集団」，來源是拍《花姐ERROR遊》時，撰稿阿暉（麥可暉）應Mike的要求為團隊起一個切合日本節目風格的名字，結果團名一直沿用至今。OT編集団旗下已有5個節目，團隊守則除了「要保持心境開朗」，還有另一條「真人騷拍第一個take要夠真」，聽落規模唔嘢少，但其實陪Mike完整走過所有節目的，只得阿暉。Mike形容自己是「異類」，從阿暉身上找到一點與自己相似的地方。Mike又形容這位兄弟：「係有內涵啲嘅一個人，我自己就冇乜。」

OT編集団已經收到公司新order，今年底會有節目，Mike希望團員今個月好好休息，預計下個月又要圍爐度橋。但《自肥》珠玉在前，大結局《娛樂為甚麼》將底線推高到接近天花板，Mike一如以往保持樂觀：「下個節目出街時間係11月左右，做到啲乜出嚟？有咩突破？暫時壓力係大，但良性嘅，即管睇吓可唔可以再高啲。」惟獨是拒絕ERROR這點，Mike最希望做得到：「完咗《ERROR遊2》已經唔想再合作，驚令自己冇進步，所以先有《郊遊遊》同《大海男兒》。未來未有方向，但下個節目，任我哋創作，放完假先諗。」

講未來頭頭是道，但觀眾更在意眼前，之前瘋狂為主題曲刷點擊，找數未？答案7個字：「籌備緊，未透露得。」網民一直以為，MV找數與第14集未講完的短劇《ERROR流忍者》有關，Mike今次有解釋，只是因為受到節目時間限制才會變成待續：「的而且確仲有三場戲拍咗未剪落去，今個月內觀眾會喺公司網頁睇得返。」

《ERROR流忍者》，由第一次合作到《自肥》，終於半講笑下成真，但阿Dee（何啟華）仍向世界呼喊，「保持熱度積極關注，或者有日可令此劇成真。」原來此話背後有段故，記者向Mike求證，拍綜藝以外，他曾經寫過劇本力sell畀老細，劇集正正是《ERROR流忍者》！Mike沒有透露闖關失敗的原因，但就說：「老細係一個好有獨特見解嘅人，冇完全ban。」

半年後有新作 怕觀眾流失

人紅是非多，《自肥》未做完已經受到批評，尤其是在娛樂圈有幾倍經驗的查小欣指摘低俗無教育意義。「隨便啦！」Mike原來一點都不在意：「做節目係滿足唔到全部人，網民有回應，觀眾有回應，有好嘅時候亦有唔好嘅地方，我好早時候已經學識咗睇唔同意見。」

有批評甚至無限聯想，點名指Mike拍節目搶主持鏡頭捧紅自己。Mike再次解釋，第一次出現是因為《花姐ERROR遊》意外入鏡，覺得自己外形唔討好才打格仔，漸漸成為角色設定。誤打誤撞發現幕後鏡頭得到觀眾歡心：「我哋當咗節目效果咁睇，呢個效果又唔係需要特別畀錢，咁啱幕後又有趣，無理由嘥，我哋叫喺香港做呢樣嘢先。」結果幕後出鏡傳統，到《自肥》大豐收，助導Rain P拍的日本極道對香港黑社會，神奇地交代了團隊開開心心開工的精神。

訪問尾聲，Mike主動開口講受到外界關注：「而家多咗人留意自己，對自己同團隊壓力係大咗，始終我哋唔係幕前，中間呢個時間唔會有演出，點喺呢個半年，喺下個節目出街之前，可以令呢班鍾意自己嘅觀眾唔流失……真係估唔到有咩結果。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）