現年28歲的韓國「馬舞女」泫雅明日（6日）29歲牛一，她昨日一口氣上載多張和男友E’Dawn的合照，當中兩人更齊齊穿上白色情侶裝，泫雅更大呼很幸福。由於二人穿上白色如婚紗的服飾，所以即時惹來結婚疑雲，有網民亦留言問二人是否已結婚。

手上未戴婚戒

事實上泫雅和27歲E’Dawn今年拍拖第6年，兩人依舊甜蜜，E’Dawn拍攝節目時曾公開晒愛表示泫雅是他最後一個女友，疑似暗示有結婚的打算。而今日泫雅又上載多張兩人親密合照，當中更有咀對咀，看起來十足十E’Dawn剛剛求婚成功的樣子，所以不少網民都留言問兩人是否已結婚，不過看泫雅的手上卻未有戴上求婚或結婚戒指，似乎似慶祝生日多過結婚。

感激工作人員

而泫雅亦有開直播，可見她因為工作人員為她準備驚喜生日而大表感動，更激動流淚，由於在韓國泫雅的虛齡為30歲，因為踏正30歲屬人生另一個階段，所以男友和工作人員才為她大肆慶祝。而泫雅亦十分感動，並留言：「現場驚喜和無法用語言來解釋，在如此多的感動中，哭過幾次又笑過，不知道受到了很多人的喜愛。謝謝你，一直喜歡我、愛我，還有其實比家人更長時間在一起，總是先考慮我的姐姐、哥哥、弟弟、朋友們，我們的工作人員，雖然無法用語言表達，今天是世界上最幸福的一天，謝謝你！我愛你！還有因為E’Dawn我們一直在一起，我真的好幸福，我愛你！」

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