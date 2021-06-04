日本男星佐藤健主演的《浪客劍心 最終章 The Final/The Beginning》昨日在東京舉行盛大活動，他與戲中飾演妻子雪代巴的女星有村架純一同穿上和服登場，近日盛傳戲假情真的兩人還在台上打情罵俏，令緋聞更加疑幻似真。

活動分開兩部份進行，佐藤健和有村架純在第一部份分別穿着黑色西裝和露肩裝，而第二部份兩人就換上和服現身。佐藤健在出場時大讚有村的和服合襯，氹得有村笑容滿面，不過他之後又搞笑指有村行路似吉詳物，其他演員江口洋介、武井咲、土屋太鳳和北村一輝等亦有到場。於4月23日上映的《The Final》雖然上畫兩日即受到疫情影響，在日本政府發出的緊急事態宣言下，東京和大阪的戲院均必須暫時停業，不過卻未有對《浪》片造成嚴重影響，直到上月30日為止，電影已有226萬人次入場觀看，票房突破30億日圓（約2.12億港元）。為報答影迷的支持，劇組還特別製作特別映像及公開佐藤健與武井咲的幕後花絮照片。

另外，佐藤健和有村架純昨日亦現身電視節目，占卜師為佐藤健占卜時指他兩年後才開始有愛情運，還指他到時會隨時閃婚。之後，有村問佐藤健怎樣算是奇怪的女人時，佐藤健立即笑指有村奇怪，兩人再次在觀眾面前打情罵俏。

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