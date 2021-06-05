將旅行裝香水及配襯當天心情的皮套放於手袋中，從早上上班，到晚上聚會，無論是外出補噴保持身上香氣，還是轉換另一種心情，都格外方便。

Maison Christian Dior

Dior香薰專門店Maison Christian Dior最近為隨行香薰噴霧推出全新皮套，甜果色簡潔外形，高級感十足。新皮革皮套備有六款色調：紅色、灰色、粉紅色、海綠色、紫色及黃色，每一種色都對應Dior首席調香師François Demachy所創作的15ml的香薰噴霧系列，包括:Gris Dior、Lucky、Rouge Trafalgar、Jasmin des Anges、Ambre Nuit、Sakura、La Colle Noire及 Rose Kabuki多款香氣，外觀完美配對香氣。皮套擁有獨特專業設計，並以人手手工製造，是香薰噴霧的最佳隨行伴侶。

Atelier Cologne

來自法國的香水品牌Atelier Cologne近年非常活躍，最近與巴黎藝術家Agathe Singer聯手，為30ml旅行裝香水設計夏日限定版香水皮套。Agathe Singer以水粉彩描繪出斑斕多彩的花花世界，野生動物和女性人物不時穿梭其中。 她擅於牽引出女性與大自然之間饒富詩意的聯繫，並從中發掘出女性力量。Agathe Singer表示：「插畫與香水之間的共通點在於兩者均以感官牽引情感。」在Agathe Singer的想像世界中，柑橘樹遍佈蔥翠的森林，樹上結滿清香怡人的柑橘，包括來自「Pomélo Paradis情柚獨鍾」的西柚香氣、「Oolang Infini無極烏龍」的佛手柑香氣和「Orange Sanguine赤霞橘光」的香橙香氣作為創作靈感，創作出香水皮套的繽紛插畫。

Atelier Cologne附送的皮套曾多次聯同多位藝術家推出限量版本，十分支持藝術創作，例如和藝術家Tiffany Lusteg創作母親節限量版皮套，亦有刻名服務。不少名牌近年都為隨身香水或旅行香水上推出專屬的皮革套，方便收藏，亦提升顏值。

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