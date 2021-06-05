台灣女星徐熙媛（大S）宣佈和大陸商人老公汪小菲離婚，結束10年多的婚姻關係。兩人曾經海誓山盟，大S更為了生育子女險跨鬼門關，生第二胎時差點喪命，懷第三胎時又不幸流產，曾因身體虛弱暈倒，在醫院醒來時，驚見汪小菲緊握着她的手，含淚跪床前。

兩人於2010年底登記結婚，2014年誕下囡囡玥兒，2016年生兒子時歷經險境。大S曾在大陸節目《成為媽媽後》爆料，當時剛誕下兒子一度呼吸心跳停止，送到ICU一直未清醒，「那個時候我眼睛都張不開，都是模模糊糊的，可是我一看到玥兒我的眼睛就亮了，我就覺得是玥兒把我從鬼門關拉出來」，而汪小菲則在個人自傳中提到這驚險一瞬間，指大S仍在月子中心，在床上突然抽搐，面部瞬間腫脹發紫，全無反應，他即時為大S進行人工呼吸及施行心外壓，救回太太一命，才轉送ICU。

誕下子女後，她一方面要照顧家庭，同時又在節食減肥，導致心臟病復發暈倒，大S曾指在家暈倒後，老公瘋狂搖晃她並高呼：「老婆！你怎麼了！老婆！跟我說話啊！」醒來後她就看到老公跪在床邊，握着她的手，眼泛淚光對她說：「老婆，你先不要講話，你還好吧！告訴我你還好吧！」滿滿的擔憂和關懷讓她十分感動。

3年前，大S懷上第三胎，後因胚胎發育不全而導致流產，小產未幾她便復工，更夫婦檔演出大陸真人騷《幸福三重奏》。不幸小產的她，在節目中忽然問汪小菲：「你有沒有很後悔娶到我？」汪小菲嚇到口窒窒回答：「大家都挺好的。」事後汪小菲解釋大S顯得脆弱敏感，是因為剛歷經小產之痛。

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