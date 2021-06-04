提起泰國校園劇，你可能會立即想起小鮮肉澎湃的BL劇。實情是青葱校園只是美好幻想，現實中的校園充斥各種欺凌及不公義，學校是社會的縮影這說法一點也沒錯，叫莘莘學子情何以堪？近期熱播的《莫測高深一女生》第二季，帶觀眾見識地獄校園生活，奇幻血腥靈異恐怖各種元素齊備，連帶三年前播出的第一季也掀起翻煲熱。

撰文：宣柏健

泰劇《莫測高深一女生》

類型：驚悚

演員：Chicha Amatayakul

泰劇《莫測高深一女生》第一季三年前上架，揭露校園的種種黑暗，一改BL劇中學校陽光活力的夢幻印象。劇中主角娜諾就如英文劇名《Girl from nowhere》所指般，身份不明，卻擁有異能，更是不死之身。首季十三集和今季八集全都獨自成章，貫穿全劇的共通點就是娜諾以及學校兩大元素。雖然劇集從未交代娜諾的背景及她為何得到異能，但也無礙收看趣味，皆因劇集重點在於看她如何懲罰那些恃勢凌人的老師、家長及學生。每集完結，娜諾執行復仇計劃後，下集便會轉到新學校，從而引發新一宗個案。每集開頭的引言字幕，也直接帶出該集劇情，及希望觀眾反思的問題。

貧富懸殊公義沒落

和上一季相比，今季劇情比上季更血腥更驚悚，並加入因誤喝娜諾的血而得到不死身的新角色由里，也能為觀眾帶來新鮮感。劇集以不同個案作鋪排，一集一故事，不但讓觀眾更容易消化，毋須從頭看起，也令劇中呈現的校園問題更多元化和廣闊，控訴的正是校園問題的罪魁禍首往往不是學生，而是偽善邪惡的大人。就像今季改編真人真事的單元《米妮與四具屍體》中，富家女米妮醉酒駕駛撞死四名學生，她的爸爸得悉後以金錢和權力擺平事件，嫁禍他人，米妮只被判罰金錢賠償及社會服務令。公義蕩然無存，叩問的正是泰國社會長年以來貧富懸殊，財勢凌駕法律的扭曲現象。單元《懷孕》中的尖子學生，哄騙不同女生上床更令她們懷孕，逍遙法外也因為受學校庇蔭，反映學校對校園性侵及欺凌的不聞不問。性侵事件由第一季的老師以至第二季的男學生，凸顯女生在校園中的不幸境況。

箝制思想剝削靈魂

《莫》劇為受害者報仇，令人想起同樣近期熱播的韓劇《模範的士》。當然，《莫》劇的娜諾身懷法力，懲罰手法自然可以更天馬行空，就像單元《懷孕》中，娜諾以其人之道還治其人之身，讓尖子學生親歷懷孕之痛。《米妮與四具屍體》中的米妮被噩夢纏繞也拍出鬼片格調。《解放》中的專制老師要求學生盲從，箝制思想，學校環境以黑白鏡頭呈現，散發肅殺氛圍之餘，寓意學生被高壓教育剝奪靈魂。規則，從來只是有權力者的遊戲。今時今日看《莫測高深一女生》，自然更別有象徵意義。