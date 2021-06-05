由韓國女星李智雅、金素妍、元祖女團S.E.S成員Eugene等人主演的SBS話題劇《Penthouse》第三季昨日開播，昨日一集已交代眾人的監獄生活，同時解釋嚴基俊飾演的大奸角朱丹泰如何出獄炸死Logan Lee（朴恩碩飾）。結尾更講述朱丹泰、千瑞璡（金素妍飾）已極速出獄，千瑞璡還被沈秀蓮（李智雅飾）和（Eugene飾）綁架，最後被推落崖。

收視超越上季

首播引來全城期待，收視亦十分理想，當中上中下部收視為16.9%、19.1%及19.5%，收視成績比上季首播收視稍微高少少，當中首都圈的收視更有17.6%、20.2%及21.0%。至於全國收看直播的人數更達332萬、376萬及377萬人，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看第一至第三季。

吳允熙被指是兇手

而下周五播出的第2集則預告，沈秀蓮繼女周錫京（韓智賢飾）指控她殺死親生母親，胞兄周錫勳（金永大飾）激動打了她一巴，最終周錫京決定找爸爸嚴基俊幫手。而千瑞璡則與朱丹泰繼續在人前扮恩愛夫妻。吳允熙去到Logan Lee收藏財產的金庫，大吃一驚，同時她更被指是殺Logan Lee的兇手。預局結尾有個疑似Logan Lee的聲音叫沈秀蓮，令沈秀蓮激動問：「你是誰？」未知是否真正的Logan Lee。

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