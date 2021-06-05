CHILL CLUB音樂會結束後，姜濤與Ian一起受訪，姜濤多次表示緊張。之前姜濤在IG上表示「I’m tired of everything」，今日是他小休後首次活動，他說放了約一星期假叉電：「我OK呀！」放假用了好多時間睡覺，並順便打了疫苗。姜濤透露公司稍後可能會安排去外地工作，所以要先打針，不過打針前好緊張：「無乜副作用，好耐都冇打過針，為咗屋企人着想都有去做（打針）。」

今日姜濤穿上一套真空V領黑西裝，非常顯瘦，他說之前未有着過類似服飾，今次希望試新衫，又說沒人叫增肥：「都仲係叫我瘦啲，我會減減。」今日姜濤唱歌跳舞都有點不在狀態，他解釋：「有啲緊張，今日真係好緊張，出表演前大家都摸摸我心口。」他又說上月演唱會身邊有一班MIRROR兄弟較安心：「同埋都有一段時間冇公開活動，真係有啲緊張，我下次會做得好啲。」

下周三生日的Ian，獲fans「hellosss」在巴士站落燈箱廣告慶祝生日，他多謝fans的悉心安排：「佢哋好好，但我呢排工作好忙，冇乜時間落去睇吓啲燈箱，上網有見到，好多謝。」

Ian說今年生日與以往一樣在工作中度過：「以前都冇話特別要慶祝，可以逼咁多工作人員一齊慶祝都幾好喎！」由於最近沒有時間，未能約女友盧慧敏（Amy）食飯：「嗰日要做嘢，冇話特別去慶祝，可能之後簡簡單單食餐飯就OK，我唔係咁着重儀式感。可能之後得閒返啲就會食，同埋都要同屋企人食。」

Serrini在訪問時讚姜濤及Ian可愛，Ian透露兩人手拖手在台上旋轉跳舞，其實是即興，綵排時沒試過拖手：「佢都好可愛，佢真係特登走入嚟化妝間問花姐可唔可以（拖手）。都幾好玩，氣氛幾好。」

另一邊廂，Serrini與林家謙一同受訪，Serrini聲明事前有問准花姐才與Ian拖手，更擔心地反問記者：「你覺唔覺得我好緊張？掂嗰陣我有啲手汗，但最後都掂咗。」問到姜濤和Ian誰比較可愛時，她就大讚兩人都好可愛，提到她還有阿Jer（柳應廷）時，Serrini即改口話：「個個都可愛，Anson Lo……仲有其他嘅！」

雖然Serrini的可愛名單中沒有身旁的林家謙，不過她就希望對方能盡快開騷：「希望佢可以喺鋼琴前，好前鋼琴王子咁……」記者即表示今晚林家謙有彈琴，但Serrini就大笑話：「今晚冇睇佢！」問她今晚是否只是望住姜濤，她笑說：「梗係啦！」但隨即又改口話：「今晚個個都好鍾意，所有人都好欣賞，包括隔籬呢位林先生。我好想睇佢喺個台彈鋼琴咁升上嚟，好似Edan（呂爵安）咁。」

而林家謙就自爆今晚演出時遇上大災難：「我個琴降咗半度，所以我同Band係唔同，佢哋入咗（音樂）一下發覺唔對路，跟住成隊Band都要轉，但到第二首歌佢哋都彈番原Key，我就要彈成首歌嘅升半度，所以我成個腦就諗緊轉key，歌詞又唔記得，所以好恐怖，我係未試過咁大件事。」

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