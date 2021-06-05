大S（徐熙媛）與京城四少汪小菲結婚10年，今日驚爆離婚！汪小菲婚後不時被影到有索女埋身，去年有大陸媒體影到汪小菲在北京一間酒吧疑似背妻攬女，指汪小菲與友人去酒店消遣，玩到淩晨才離開；據報道指當時汪小菲飲到醉醺醺走路搖晃，身邊一名長髮美女即上前攙扶，隨後汪小菲由一名男友人扶上車離開。有指汪小菲與該名女子舉動親暱，兩人還交換了聯絡方式。

受疫情影響，夫妻經常分隔中台兩地，大S帶子女返台灣，獨留汪小菲在大陸。汪小菲屢次在開直播中，疑似喝醉酒，鬧出爭議，要出面道歉。其中一次，汪小菲在深夜直播期間，與友人不顧形象喝酒、抽雪茄，背景一直傳來女人的聲音，汪小菲更不斷說出「你媽」、「他X」等粗言，還high爆拉埋一位光頭友人一起入鏡，還錫對方腦袋，被指酒後失態。

日前他做抖音直播時，和一位短髮索女開心聊天。過程中，飲到半醉的汪小菲，被旁邊的「豬隊友」出賣，朋友不但說出索女的真名，還爆料指一行人曾在四川成都一齊飲過酒，汪小菲和女方更以「哥哥」、「妹妹」相稱。事後汪小菲堅稱不認識女方，還當場爆粗說：「操你X的，抖音，儍X，腦子有病吧！」爆粗後又開帖道歉，指自己喝了酒才會失言。

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