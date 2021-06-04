ViuTV的《ERROR自肥企画》，注定在香港電視節目史上留名。15集節目示範了很多顛覆性創舉：說是綜藝，引人發笑背後，卻斗膽在最後一集來個反轉，嚴肅叩問觀眾「娛樂是甚麼」，引來無數掌聲。當中還有創意式「植入」廣告，熱血救保錡大行動等，令觀眾又喊又笑，背後「無制限OT編集団」居功至偉，尤其是Mike導，日日為製作節目只睡兩、三個小時，正如他們改編歌詞所講「For香港觀眾，畀埋條命你最好！」

成功為保錡洗白

拍攝《ERROR自肥企画》前，保錡因為爆出「偷食沙律」事件，被網民批鬥，根據電視行業慣例，理應掟入雪櫃，close file。不過，ViuTV、ERROR以至OT編集団反其道而行，決定出手拯救，利用節目內容，為保錡度身訂做「自肥」計劃，學習一些外人眼中好像沒實際用途的技能，例如玩搖搖、片石仔，而最後跟Jason Kui學結他，總叫做跟演藝事業有關，但是否學成？其實無關重要，重要是讓觀眾看到，保錡背後的努力，既自肥又自強，可叫香港人借鑑。保錡最後的真情剖白，更是感動人心，可說是成功「洗白」，令節目集搞笑、友情、熱血兼洗白功能，這又是否精心設計？Mike導原來有請示過公司，回覆是「唔會繼續雪」，OT編集団即刻出手：「但好揸緊一點，就係唔可以hard sell，出完街真係洗白咗，係一個驚喜，冇估到真係咁樣幫到佢。」

節目中最「名留青史」的搞笑片段，絕對是「ViuTV一哥」何啟華的「鳳凰不死鳥」中了「地陷之計」一幕，Mike導更安排最後植入一個薯片廣告，令人笑破肚皮。再癲的植入式廣告，是後來在《自肥》中的啤酒廣告，贏了比賽的獎品是一噸啤酒，還貼心地即時用貨車送到你府上。所以ERROR決心鬥輸，擺明「嫌棄」贊助商的獎品，相信還是香港電視史上頭一遭，但出來的廣告效果，比大台台慶硬入食炸雞片段大得多。《啤．生與死》原來最初想致敬《天能》，要鬥贏再鬥輸，最終OT編集団意念一轉，覺得鬥輸更有趣。

要繼續無限創新，Mike導認為要創作人要睇多啲：「雖然我話自己唔係睇好多嘢，但睇得多嘢絕對係有幫助，任何嘢睇多啲。而我哋呢班人，係你要好敢去創新，講好容易，但其實好多嘢阻礙你，令你要點去唔怕輸蝕，你都要去做一啲新嘢，呢個都係難。」說到底，創新還需要一份堅持，在《自肥》其中一集最後一幕用上黑底白字寫上：「致 一直還在堅持的人」，網民有無限的解讀，Mike導亦希望由觀眾去心領神會。「唔解釋太多，等觀眾自己體會，有時啲嘢唔使講得太清晰，喺好多層面上都可以感受到唔同嘅嘢。」

預計下月再度橋

OT編集団已經收到公司新order，今年底會有節目，Mike希望團員今個月好好休息，預計下個月又要圍爐度橋。但《自肥》珠玉在前，大結局《娛樂為甚麼》將底線推高到接近天花版，Mike一如以往保持樂觀：「下個節目出街時間係11月左右，暫時壓力係大，但良性嘅，即管睇吓可唔可以再高啲。」唯獨是拒絕ERROR這點，Mike最希望做得到：「完咗《ERROR遊2》已經唔想再合作，驚令自己冇進步，所以先有《郊遊遊》同《大海男兒》。」《ERROR流忍者》，由第一次合作到《自肥》，終於半講笑下成真，但何啟華仍向世界呼喊，「保持熱度積極關注，或者有日可令此劇成真。」Mike導曾寫過劇本力sell畀老細，正是《ERROR流忍者》。