徐熙媛（大S）宣佈離婚，她與汪小菲的財產分配及子女撫養權即成為焦點，據台灣《蘋果新聞網》報道，兩人坐擁物業資產過億，包括2016年大S在「台北信義」買下一個單位，加上她婚前持有的信義區「國家藝術館」一個單位，兩棟豪宅總值約5.6億新台幣（約1.4億港元），還未計2011年買入去年賣出「冠德遠見」19樓2戶打通，總面積約1,700呎連兩車位，總價賣得2.47億元新台幣（約6,100萬港元）的豪宅。同時兩名子女的撫養權，將會是兩人離婚要面對的棘手難題。

據悉「冠德遠見」和「台北信義」都是由汪小菲出錢買入，以大S名義登記，大S當時解釋：「因為小菲不是台灣籍，為了方便，就登記給我。」大S名下的「冠德遠見」19樓2戶，去年5月售出，總價約賣得2.47億元新台幣，大Ｓ目前的住宅「台北信義」現巿值約4億700萬新台幣（約1億港元）。

汪小菲為了老婆在台北經營飯店事業，將酒店取名S Hotel，於2017年6月開幕，據報道夫婦兩人常因酒店業績爭執，大S更動離婚念頭，S媽因此曾要求女兒和女婿的財務要各自獨立。大S當時回應婚姻穩定，沒有危機，亦不會為錢吵架。酒店生意受疫情影響，部分員工放無薪假及遣散，曾傳出大S打算賣豪亳宅幫老公，但二人否認。

大S和汪小菲於2010年登記結婚，2014年喜獲愛女汪希玥。大S在2016年生兒子汪希箖時情況一度危急，被打過量麻醉藥導致癲癇復發，當晚急救了2次，她曾在節目上透露：「我一生弟弟的時候就斷氣了，被送到ICU。」朦朧中只記得醫生通融讓女兒探望，覺得是女兒把她從鬼門關拉出來。管教子女是大S與汪小菲最常溝通話題，爭辯過後總是交給大S決定，汪小菲曾說：「畢竟我常不在家，她跟小孩相處的時間比較多」。大S也說，汪小菲有了女兒後改變很多。

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