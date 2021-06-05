32歲的前HotCha成員張惠雅（Regen）自從與年輕8歲的男友分手後，為情激瘦到只得84磅，飽受情傷的Regen近日身體不時出現無名腫毒，日前在IG貼出滿佈黑斑的右腳，到診所求醫時，醫生一度以為她吸毒，但實情是去年到越南露營被蚊蟲和沙蝨所咬，不過一年過後患處的黑色素越變越深所致。

右腳佈滿黑斑的相片曝光後，迅即惹起不少負評，更被重提當年被傳介入老闆薛世恒與陳法拉婚姻，甚至HotCha宣佈解散一事歸咎在Regen身上！今日清晨時份，Regen在社交平台撰寫千字文反擊網民，她直言自己的EQ差，即使是發生小小不開心的事，她都會在社交平台放負，雖然本身「癲癲哋」，但仍然有被逼到癲的時候：「每一次，每一次啲人都要屈我係小三，我真係介意，曾經對我傷害過嘅人我都係唔會忘記佢哋，誣捏我放假新聞、逼我影假新聞相、逼我做拆散HotCha嘅罪人，一條又一條嘅罪名放喺我背上！」經歷過後，Regen坦言學識斷捨離：「斷捨離呢一啲對自己有害嘅人，我好記得有事嘅時候，重要嘅人一句嘅說話都冇幫過我，或者輕輕鬆鬆踩幾腳，畀我慢慢咁跌入谷底！」

被指吸毒動真肝火

提到被指吸毒，Regen說：「我估最毒嘅都係飲酒，但係香港又合法化，酒精好多化學性合成物，唔靚嘅酒都可以好傷身體，吸毒都唔會淨係爛得對腳啦我估。講毒品，我哋睇緊嘅嘢食緊嘅嘢，其實咪又係一樣咁毒，有時候娛樂圈嘅世界，就係要啲 juicy啲字眼，將佢放大，咁大個人可唔可以分析吓，你哋世界可唔可以唔好淨係得攻擊同埋judgement，坐喺度亂打幾句覺得自己好有道理，呢個世界滅亡都係因為我哋呢班人類， 自大、虛假、破壞、自私！」

直斥網民誣捏

Regen還表示當初開餐廳，只不過希望可以營造到一個自己喜歡而客人都會好放鬆的地方，香港生活實在太攰，連呼吸都覺得很困難，這時候不如給別人多一點關心別人，最後她更直斥連登仔：「就係過往你哋所有嘅誣捏，令到一個未做過小三嘅人、討厭小三嘅人，成為咗一個好似全世界公認嘅小三，淨係識得揸住一張相話咗我咁多年，咁叻嘅查個真相出嚟啦！查到真相邊一個當時屈我嘅，畀返啲獎勵金又得，要一啲酬勞又得，橫掂我俾人屈咗咁多年都好想搵到真相！」她續說：「唔好踩人哋嘅夢想，踐踏人哋建立嘅嘢，因為咁樣你永遠都係只係喺最低層，俾呢個世界慢慢侵蝕你，直到下一世再下一世再下一世，呢啲嘢都係令到發癲嘅原因，我而家都仲係要食緊藥㗎，喺自己平台叫阿春、疏吓肝冇影響到你啩？」

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