韓劇《茶煲阿四》的39歲女星韓藝瑟上月公開認戀比自己年輕10歲、曾主演《好運羅曼史》、《在燃燒的黑暗中》等話劇的男星柳成宰，但男友卻被爆料曾做牛郎及曾被包養，令韓藝瑟連日來都成為新聞人物，她日前亦有發文護愛，力撐男友，昨日更透過所屬事務所宣佈將採取法律行動，代男友出頭。

否認吸毒爭議

而韓藝瑟繼續在IG回應了各種謠言，當中看到有人問她是否有打過BLACK PINK成員Jennie的耳光，有傳當年Jennie搶走韓藝瑟當時的男友Teddy，傳出韓藝瑟嬲爆打了Jennie一巴，不過韓藝瑟就留言反駁：「一次也沒有見過Jennie。」有網民就揶揄韓藝瑟上載的靚車是否用偷來的錢買，她就沒好氣簡單回應：「是我的車。」同時亦再次否認有關她屬於天團BIGBANG前成員勝利涉及的「Burning Sun夜店事件」中的某女演員在店內的吸毒爭議。

收70萬賠償

另外，有fans擔心她會被男友欺騙，韓藝瑟就安慰對方：「我拍過很多次拖，這個男人是很真實的。」有傳言她之前做手術時留下疤痕，獲醫院賠償了10億韓圜（約698萬港元），她就否認：「我收到了1億韓圜（約69.8萬港元），之後會再解釋給大家知。」。

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