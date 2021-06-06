亞視前高層盛品儒和太太蔡一鳳，跟一對2歲多的龍鳳胎住7,000呎的赤柱獨立屋，高峰期聘用6名外傭及2名外籍司機，不過，在短短一個月內，其中7人先後辭職，走剩一名司機。這個突然變化，令蔡一鳳措手不及，她日前撰寫了千字文給勞工處職業介紹所事務科投訴。

蔡一鳳去年家中發生疑遭外傭偷竊價值10萬的寶石戒指後，最後因證據不足，外傭無罪釋放。事件告一段落，蔡一鳳還補請了新外傭來港工作，更為她們支付抵港隔離的幾萬元酒店費。可是家中7名外傭上月起突然先後辭職，蔡一鳳在投訴信中提到自4月開始，竟陸續有外傭故意犯錯博炒，當中涉及疑用變質牛奶和未剪碎食物給小朋友進食，令小朋友嘔吐不適；另有一名外傭司機經常發生意外。上月先有3名外傭離職，其中2名外傭甚至賠錢劈炮，日前再有4名家傭報警並向菲律賓領事求助要求辭職，現在只剩下一名男司機。

兩度報警要求搜行李離開

蔡一鳳在FB爆Seed：「嗰個司機到我家工作後一年4次撞車，修車費用高達30幾萬，我都冇話過對方一次。今次撞車後我一如既往，並沒有話司機，不過對方竟然自己辭職要求馬上離開。最嬲係有個外傭畀我個囝囝食啲完全沒有剪碎嘅肉，超過30塊！導致囝囝因為消化不良，一晚嘔吐8次，連黃膽水都嘔埋出來而博炒成功，簡直喪盡天良。5月2號出糧當日，嗰兩個搞到BB嘔吐睇醫生嘅姐姐一齊未辭職先報警，並在警方上門之後遞上辭職信要求立即離開。6月3日，我和家人都不在家，當中3名家傭在家報警，向警方提出要集體辭職及要求警察檢查她們的行李，最後不了了之。到6月4日，今次4名家傭又趁我全家不在的時候，再報警及向菲律賓領事和中介求助，要求集體辭職及離開，絕對係玩嘢。」蔡一鳳今日再撰文透露現在留低的司機曾被唆擺辭職，她呻爆：「昨日司機透露收到有人問他為甚麼不一起離開，試圖把離職事件加罪於僱主。司機大怒說『我和我僱主又沒有任何問題，為甚麼要離開？』」。

改聘本地鐘點保母

蔡一鳳也有在FB貼出該投訴信，並接受了《蘋果》訪問時說：「我呢幾日親自照顧BB，我哋又舉家搬咗去另一個細啲單位暫住，方便接送BB返學放學，有時BB會安排放喺奶奶家暫託，我先有時間開會。」對於這次事件，蔡一鳳當買個教訓：「呢7名離職外傭只有一個博炒成功，其他6名都係要求賠一個月人工畀我立即離開，完全冇畀通知期，有啲肇事方選擇以本傷人。」

此事一度令蔡一鳳非常苦惱，她即急聘本地鐘點幫忙打理家務及保母照顧一對龍鳳胎：「開頭第一、二日係唔適應，但冇辦法都要自己落手湊BB，一對仔女跟住我，佢哋都好開心，我親自煮嘢畀佢哋食，自己又放心，而家唯有犧牲自己工作時間去全力照顧BB，自己辛苦啲。諗返其實唔使請咁多外傭，仲麻煩，我嚟都係會用多啲本地保母同鐘點。」

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