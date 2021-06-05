90年代是香港影壇發展的黃金時期，一年可以開拍幾百部電影，不少演員同期有幾部片在拍攝，所以演員就出現甚麼「鄭九組」和「周十組」等稱號。

當時港片市場大，製作費相應提高，好多電影都有錢出國拍外景，但在外國拍戲，就有些演員做出一些好丟臉的醜事，我聽一位製片阿神爆料：「嗰次同影帝臣哥，同埋影后阿Joe一齊去歐洲拍一部愛情片，到埗第一日，臣哥就好大方請晒全組工作人員去食飯，但阿Joe就好鬼孤寒，我印象中好似冇請啲crew食過一餐飯，但冇諗到佢會貪心到偷嘢。」

其實演員吝嗇沒有問題，但貪心就會出事，話說這次出國拍外景，男女主角都是住5星級酒店，幕後製作人就住3星級酒店，已經很不錯，阿神說：「我每日都會出車去接送臣哥同阿Joe，佢哋住嗰間古堡酒店真係好鬼靚，佈置全部係法國宮廷式，房入面用嘅餐具、用品全部都係好華麗，係特別請名師設計嘅，喺出面係買唔到嘅，可能因為咁，先會令阿Joe見獵心喜。」

外景拍攝完，攝製隊準備回港當日，阿神就負責去主角酒店接送他們去機場，怎料結賬後準備出車時，他們竟然被酒店保安叫停，保安表示酒店有失物，所以要檢查一下客人行李，阿神：「保安話阿Joe間房有啲銀餐具、風筒同電話座都唔見咗，所以想睇吓係咪住嘅客人唔小心袋走咗，原本我哋唔肯畀佢搜行李，免得阿Joe冇面，但保安話唔合作就報警，我哋諗諗吓都係唔想搞大件事，因為差佬嚟咗大家可能冇咁快可以返到香港，所以都係勸阿Joe俾人搜行李，咁結果酒店唔見咗嘅嘢，全部喺佢嘅行李箱入面囉！當時大家都想搵窿捐啊！咁死尷尬，阿Joe完全若無其事，話可以畀錢買呢啲嘢，人哋話非賣品，攞返就唔追究，酒店算係好寬容，但我就覺得醜死人，影衰晒香港影界。」

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作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

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