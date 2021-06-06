新增內容及圖片

韓國SBS人氣綜藝節目《Running Man》（RM）今年開播11周年，但早前35歲元祖成員李光洙宣佈退出節目，他已於上月24日進行最後一集的錄製，而該集將於下周日（13日）播出。《RM》亦公開最新預告，當中可見光洙準備了信件給成員，不過他顯得難捨難離，當他拿着信件想讀出時，他卻難忍離別情緒讀不下去，並喊住表示「對不起...」，令其他成員都大感傷感，宋智孝亦難過得低下頭兼眼濕濕。

最後一次懲罰

《RM》公開寫上「Goodbye光洙想傳達的最後的故事」的標題的預告，一開場可見光洙和金鐘國一起洗碗，在場的池錫辰就指今次是光洙最後一次接受懲罰吧，光洙聽後無奈展示苦笑，而金鐘國則為光洙打圓場：「點解要這樣說，讓人家覺得尷尬呢。」同時節目組亦剪輯了光洙在加入節目11年間的片段，可見他這11年來的轉變，預告中可見他拿起信時的不捨心情，亦令在場其他成員大感難過，智孝更眼泛淚光，眾人都壓抑着情緒，令觀眾好奇光洙最後一集會如何與觀眾及成員道別。而網民及fans看到預告後都直言下周不敢觀看，以免會哭到淚崩。

未來專注演戲

另外，有網民發現光洙在預告中穿上的囚衣上「3991」號碼暗藏玄機，當中網民指衣服上的號碼正正是光洙在《RM》3991日的時光。光洙屬《RM》元祖成員，於2010年7月11日《RM》開播當日已出演節目，直到下周6月13日，剛剛好是3991日。網民都大讚節目組相當貼心，同時又不捨光洙即將要退出節目。

光洙去年2月曾發生車禍，導致右腳踝骨折，估計他的傷患未完全康復，而據了解他未來將專注在演戲方面。

----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）