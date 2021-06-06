堪輿學家李居明舊年曾經喺電台節目中，提議電視台播《龍珠》抗疫，就連玄學家麥玲玲聽見都要認輸，兼且甘拜下風。《龍珠》到底對疫情有幾大功效就唔知，不過嚟緊7月李師傅有新戲推出，而戲中李師傅就以風水同玄學角度剖析香港運勢，又話香港風水犯了七宗罪，其中一項就係政總的門常開設計，嚟緊7月亦會係香港重要轉捩點。

李居明以風水紀錄片為題材的新戲《大運同行》將會在下月上映，戲中師傅會同薛家燕、陳自瑤及傅嘉莉等，以風水跟玄學角度來剖析香港運勢，由於李師傅見近年香港運程麻麻，所以一直研究到底出咗乜問題，同埋要點化解。而最終李師傅發現香港風水犯了七宗罪，其中一項就係政總的門常開設計，亦特別到政總研究門常開喺風水方面嘅壞處，又會喺電影內講解若重建對香港未來是好還是壞。而佢又特別提醒大家6月要注意嘅事情：「6月6日乃黑色六月，對美元對股票不利，由6/6到7/8呢兩個月，股票市場動盪較大，不能掉以輕心。」

雖然6月係黑色，但李師傅就話7月對香港嚟講係重要的轉捩點，屆時香港將會走出困境同有運行。除此之外，李師傅又指未來20年「九運」將會對世界帶來重大影響，要面對戰爭威脅外，全球亦可能會爆發瘟疫。唔知到時又可唔可以睇《龍珠》化解呢？

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