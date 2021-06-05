台灣女星徐熙媛（大S）當年跟內地富二代汪小菲閃婚，及後兩人更排除萬難先後誕下一對仔女，似是幸福美滿。但近年兩人因疫情經常分隔兩地，加上男方不時被拍到背妻約女，屢傳婚變。而一向熱衷大談兩岸政治話題的汪小菲，昨日更斥飛往廈門的台灣確診者是漢奸以及狠批台灣打不到疫苗，再次引起軒然大波，隨後大S突然單方面向外宣佈離婚，汪小菲直言：「我不知情。」

現年44歲的大S徐熙媛與39歲的汪小菲在2010年尾僅相識49日便閃婚，至今10年及育有一對子女，惟近年兩人不時傳出婚變消息，結果大S昨日突然向台灣蘋果新聞網宣佈和汪小菲離婚消息：「離婚手續在辦了。他的言行本人不予置評。」而大S宣佈離婚後，汪小菲接受內地傳媒訪問時卻說：「我不知情。」顯然他是被通知離婚。

柴智屏指汪小菲顧念子女

台灣製作人柴智屏當年開拍劇集《流星花園》一手捧紅大S，她昨日向台灣蘋果新聞網表示傳了訊息跟大S說：「希望不是真的。」結果大S回覆：「是真的，但我很好，謝謝柴姊關心。」柴智屏亦有聯絡汪小菲，他回覆目前正在內地未能即時飛台，當中一度提及：「孩子怎麼辦？」有指大S突然決定跟汪小菲離婚的導火線，是因他昨日凌晨在微博留言斥飛往廈門的台灣確診者是漢奸，更批評在台灣打不到疫苗。據大S友人透露她今次決定跟汪小菲離婚絕非一時衝動，皆因近年兩人之間早已出現不少問題，而大S去年中已開始慎重考慮兩人關係。有指兩人婚姻觸礁有三大主要因素，首先本身是夫婦二人對兩岸價值觀差異太大，接着近年因為疫情關係，大S跟一對仔女長留台北，而汪小菲則要在內地打理生意，兩人長時間分隔終令感情生變，最後亦是最主要的就是汪小菲經常挑起政治話題，慘令大S兩面不是人。

對於女兒宣佈離婚，徐媽媽昨日接受台灣蘋果新聞網電話訪問謂：「熙媛說的是氣話，離甚麼婚？我會勸熙媛，熙媛和小菲都放心不下小孩，我會要他們夫妻倆先忍一忍。」對於汪小菲昨日形容到廈門的台灣確診者是漢奸以及批評在台灣打不到疫苗，徐媽媽強調他因在內地照顧不到老婆及仔女，一時情急才衝口而出。徐媽媽又透露汪小菲曾要大S帶仔女到內地打疫苗，但最後她跟大S皆決定留在台灣等疫苗。

大S的奶奶張蘭昨午也在直播中回應兒子婚變：「不是真的，不會離婚的，都是八卦。兒子好着，媳婦也好着，全家都好着，生活不能都是巧克力，難免會有酸甜苦辣，有蘭姐這麼好的婆婆頂着，謝謝大家關心。」當中她不忘大讚汪小菲是優秀的人，絕無做過任何虧心事。而大S經理人坦言兩夫妻近日的確有拗撬：「哪對夫妻不吵架？沒甚麼事。」而昨午大S座駕由台北信義住所駛出，直奔附近的徐媽媽家，約半個鐘後座駕離開返回大S豪宅，不過現場未能確定大S是否在車內。

汪曾背妻攬女出鑽戒箍煲

其實大S和汪小菲這段兩岸婚姻多年一直未被看好，去年有內地媒體拍到汪小菲在北京酒吧疑似背妻攬女，日前他做抖音直播時又被發現和短髮索女開心聊天，當中他更被「豬隊友」出賣，不但說出索女的真名，還爆料指一行人曾在成都飲酒，汪小菲後來再做直播否認認識索女兼爆粗：「操你X的，抖音，儍X，腦子有病吧！」可能得知婚姻現危機，汪小菲今年3月飛到台灣跟大S慶祝結婚周年，更向她豪送10卡鑽戒，實行雙管齊下「箍煲」，可惜最終未能挽回大S歡心。