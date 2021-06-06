謝安琪（Kay）今年同麥浚龍完約後，回復自由身的她早前在社交網中公佈新歌《離不開》今日在個人YouTube頻道首播。歌曲上架後不久，Kay就開Live同fans交流感受，不過期間周國賢亂入，更爆出方大同正拍拖，嚇到Kay即時抱頭大叫。

Kay今晚在IG中開直播與fans分享自己對新歌MV的感受，在直播初段，《離不開》MV的男主角柯煒林（Will）突現身與Kay閒聊，他指因返公司時見到Kay開Live，故「走入來」Say Hi。當Will離開後，阿Kay又突然見到周國賢正在看直播，又即時將他加到自己的直播中，兩人就如閒話家常般一直傾偈，當周國賢問到Kay今次填詞填了多久時，Kay就表示自己一直填一直改，其間提到音樂的後期在外地制作，該公司是方大同介紹的時候，周國賢突然爆出一句：「話時話佢點呀而家？好想知佢啲嘢喎，我最近聽唔知邊個講話佢拍緊拖，我想求證！」周國賢一講完後，即時嚇到Kay抱頭大叫：「喂呀！」而周國賢又笑着問：「係真㗎？真係有呀？」Kay聽罷後口窒兼擰頭話：「我唔知呀，我……冇呀，我唔知呀！」

雖然周國賢講完後表示自己係亂講，不過一眾網民即時留言問「係咪真㗎」以及叫佢「爆多啲」，非常好笑。

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