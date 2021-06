林家謙、姜濤、陳卓賢(Ian)、林二汶、梁嘉茵(Serrini)及李幸倪(Gin Lee),早前在《Chill Club推介榜年度推介20/21》中成為男、女歌手獎項得主,昨晚齊集旺角麥花臣場館演出音樂會,大批姜濤和Ian的粉絲一早到場外影大合照。林二汶打頭陣出場演唱《最後的信仰》,唱完《驚人》後說:「今日係《Chill Club》第一次喺外面錄影,今次有現場觀眾,你哋可唔可以畀麥花臣或者紅館嘅聲嚟聽吓?」

林二汶唱完《破曉》後,姜濤、Ian和林家謙出場合唱《The Best Is Yet To Come》冧粉絲,之後Ian留台上獨唱《鯨落》,並解釋合唱《The》曲的原因,他說:「我諗我哋係互相心目中嘅男歌手,揀呢首歌嘅意義係有好多好有才華嘅歌手值得被欣賞,我哋做緊嘅嘢唔會係最好,只會更好,希望大家睇到我哋越嚟越好。」之後他與Serrini合唱,唱至中段更拖手跳舞。此外,Serrini昨日到銅鑼灣出席活動,正籌備月底九展騷的她呼籲大家不要買黃牛飛。