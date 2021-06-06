樂隊Supper Moment（SM）的32歲主音陳仕燊（Sunny），今日與拍拖6年的圈外女友Emily拉埋天窗，新郎哥與3位隊友張祖光（CK）、梁燿鵬（阿雞）和陳鴻達（阿達）分別在社交平台貼相分享喜悅。Sunny貼出緊握太太手的婚紗照，甜蜜表示：「執手開始一輩子的旅程。」

CK在IG限時動態貼出一對新人在教堂行禮的照片，寫道：「以前淨係識做音樂，連個雪櫃都唔識得插掣。以前淨係掛住做音樂，連換個智能電話都覺得煩。前幾日聽到你講，依家乜家務你都識做，直頭想TAG歌：愛是苦中亦能笑着滿足。」阿達則表示：「聽住《Yes I Do》，見證住呢對新人喺疫情中結婚，肯定會成為大家幾十年後都依然深刻嘅記憶！一段咁甜蜜又難忘嘅回億！兄弟，有你有我！」阿雞表示：「兄弟，恭喜你同Emily今日終於正式拉埋天窗，從以前覆句SMS都嫌麻煩，到而家能夠籌備整個婚禮，為咗另一半上婚前培育課程，組織自己嘅家庭，咁多年來，深深體會你對尋找幸福嘅熱情。」他笑指Sunny放婚假到明天，後日就要開始綵排，並提醒對方記住買吸塵機械人，因為兩個人住好多頭髮。

樂隊3位隊友均早已成家立室，Sunny也邁向人生新一頁，而新婚後首個重任是為本月底在九展舉行的兩場演唱會作準備。但演唱會賣飛前卻發生了SM拍片反擊網民指控事件，成員因一直沒為前年的社會運動發聲，去年網上音樂會唱國語歌，宣揚大愛包容及和諧，令部份樂迷批評樂隊失去靈魂是「搖滾叛徒」，SM早前拍片批評解釋，反引來劣評。而演唱會主辦寶輝娛樂老闆謝嘉豪則表示，門票已賣出9成半，他指SM兩場九展演出不會令樂迷失望，待疫情轉好會展開歐洲巡迴，並稱讚Sunny為籌備演唱會而將擺酒壓後，有專業精神。

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