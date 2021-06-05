林雅詩的男友兼經理人馬天樂，去年被踢爆偷食女助手並育有一子，深受打擊的林雅詩其後傳出與男方分手，彼此只維持工作關係。不過前晚林雅詩在直播中突然情緒失控狂喊，繼而與鏡頭外的馬天樂爭吵，爆出二人仍藕斷絲連，疑似過同居生活。馬天樂更瘋狂用粗口鬧林雅詩：「同其他幾廿個男人勾三搭四，畀幾廿頂綠帽我戴，我唔怕肉酸㗎！你想講咪講囉！仲要話畀我聽佢同你冇嘢……」

「忍你好耐」

林雅詩說：「你覺得我對你唔住，我咪還返畀你囉，你有乜想（我）還吖？我還返條命畀你得未呀？得未呀？」馬天樂回應：「你唔使還畀我，林雅詩點對我，我好清楚！」林雅詩續說：「我冇阻住你，我話畀你聽我唔係同你一齊，我唔想同你一齊，我同你冇感情……」馬天樂激動大罵：「咁我𠵱家咪走囉！你呢啲臭X任人X，仲想點呀？你保障吓自己啦！係你對我唔住呀，唔係我馬天樂呀，我忍你好耐喇！」

自稱有人追

從吵罵的內容，可知林雅詩和馬天樂同住，但女方卻不時一邊指自己有男人追，一邊又解釋與其他男性「冇嘢」，令馬天樂直言自己無想過放棄林雅詩，只是被林雅詩放棄，一次又一次欺騙，而且給他戴綠帽。最後畫面一黑，終止直播。《蘋果》昨日致電馬天樂了解，他說：「我冇乜嘢回應呀，多謝有心，唔該晒！」接着便匆匆掛線。

林雅詩在1997年落選港姐後簽約成為TVB旗下藝人，惟未有獲重用多演閒角，於1998年一度退出娛樂圈任職秘書。其後她簽約王晶的電影公司闖影圈，先後拍攝不少三級片如《應召女郎2003》，成為新一代艷星。2005年她和商人溫文英結婚，育有現年15歲的兒子，2015年老公被揭跟另一女子密會，於是決定離婚結束10年婚姻。其後她簽約馬天樂做經理人，發展地下情，直至去年爆出男方偷嗒女助手，林雅詩才自認是蠢女人， 表示已跟對方分手。