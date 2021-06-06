人氣男子組合MIRROR出道兩年半，部份成員雖然在樂壇爭取到驕人成績，但始終有迷惘的時候，經理人花姐於是提議將12子交托梁祖堯，希望阿祖能夠「調教」MIRROR。早前，他們入梅窩宿營12日，透過相處及參與一些workshop，重拾當年參加《全民造星》的初心，變得更團結。《調教你MIRROR》將於明晚11時首播。

今日，阿祖、花姐與MIRROR缺少Edan下在九龍灣出席記者會，活動中，花姐指12子有反叛期，所以促成這個節目，當「調教」後，花姐坦言有點擔心，怕12子會團結一起對抗她。阿祖表示最大挑戰是要12子放下戒心，Lokman笑言最大挑戰是素顏，其他人則表示「調教」令他們更了解自己和體諒隊友，不過Stanley最大改變是姜濤，他笑說：「姜濤身型改變咗，佢食好多嘢，係肥腫難分。」姜濤笑言第一日已開懷暢食，他曾哀求花姐剪走部分片段：「唔想再睇番，睇到入面嘅我都嚇親，食到勁肥！觀察咗1日冇其他機關之後就放開咗嚟食。」

受訪時，姜濤踢爆跟他同房的阿Jer好貪靚，其他隊員立即和應，Anson Lo及 Jeremy指阿Jer要借遮瑕膏和髮尾油，阿Jer解釋：「有暗瘡要遮少少。」對於在預告片中，12子互攬隊友落淚，更細訴心底話，Lokman直認有迷惘的時候：「而家唔迷失，因為疫情冇工作，冇嘢做就好多時間諗嘢，好容易轉牛角尖，不過呢啲都係好多人嘅經歷。」提到之前與隊友存有芥蒂，Anson Kong說：「芥蒂在於大家冇溝通，大家唔知大家嘅諗法，大家就會有呢啲好小嘅誤會，食飯嘅時候，大家拎出嚟講，可能男仔比較爽快，講咗出嚟大家就冇事。」Jeremy亦直認自己比以前更放開放，願意表達自己。

如遇到跟花姐有意見不合的時候，他們會否很齊心對抗花姐？Ian搶着說：「對抗還對抗，但唔一定係成事，上次集合咗12個一齊對抗，最後都係失敗，例如拍MV，我哋想爭取某一啲嘢，一下好權威性，好壓倒性。」問到他們有否看過《調教》？姜濤說：「我睇過少少，花姐畀我睇，嘩，大家要有心理準備大家都係素顏。」問他當時胖了多少？姜濤說：「冇磅過，有肉眼可見嘅變化，有啲絕望。」Jer踢爆姜濤連續要吃兩、三包薯片，姜濤笑住反擊：「你冇資格話我。」會否想開第二季，他們表示很想，希望疫情完結可以出埠拍攝，有人提議歐洲、泰國沙灘，笑言不介意穿泳褲。

為了撼《調教你MIRROR》，TVB將方力申主持的節目《鬼上你架車》，由本來的收費電視調到同時間在J2台播出。對於大台安排，方力申今晚出席活動時表示沒有壓力，更因現時可以免費台播出覺得好開心：「成績點永遠唔係我哋可以控制，就算拍戲都擔心唔到票房，更何況收視率。」對於節目被大台睇好，方力申就話節目推出後反應不錯，問到是否有信心撼贏MIRROR？他說：「我哋冇諗呢啲嘢，做好自己，不過好消息係我哋可能拍續集。」

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