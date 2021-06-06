電影《遺愛》由新晉導演馮智恒執導、年輕演員胡子彤、陳漢娜（Hanna）、陶禧玲（Carol）主演。前輩級演員鄭中基（Ronald）演警探，在戲中他有一句對白，強調不要再放棄年輕人，現實中Ronald力撐娛樂圈中的新力軍，之前在中環海濱公園的演唱會撐年輕歌手，認為香港樂壇不會死，這次Ronald不收酬勞參演《遺愛》。

早前馮智恒、胡子彤和Carol在灣仔接受訪問，三人表示跟Ronald合作獲益良多。Ronald完成中環海濱公園舉行的演唱會後一星期，便參與劇本圍讀，當時Ronald已經做準備工夫，馮智恒在片場感受到Ronald出心出力的幫助：「由講對白語氣、走位都預埋，預備所有嘢，呢啲演員難能可貴。有時我拍到好攰走埋一邊休息傾吓偈，突然見Ronald哥喺我後面睇其他機組人員擺位，而我就喺度發呆。」他拍這戲時希望找到一位有父愛又明白遺憾的人，Ronald是最值得信任能演好這個角色。

在電影海報上，Ronald擁抱着Carol，給她鼓勵和關懷；在片場中，他輕易地帶Carol入戲。Carol說：「佢其實係好沉穩，會令你放心，有時會搞笑，但唔係暴龍哥嘅方式，令大家好安心，好有暖男爸爸嘅感覺。有場對我嚟講係重頭戲，我覺得自己做咗唔應該做嘅事，向佢自白唔應該令人失望，一開始我好驚，怕會NＧ。但佢一坐喺度成身就係戲，已帶我入嗰個狀況，令我代入角色。」

胡子彤坦言Ronald是自己偶像，回想初次見面，懇求經理人穿針引線為二人合照。之後他更跟Ronald的經理人湘姐透露是Ronald的fans，被取笑「基」味甚濃，但他直言不介意，更會主動表白。這次遺憾沒有太多對手戲，期待將來合作與偶像擦出火花，做任何角色也不介意，甚至包括演同性戀：「我同佢拍嗰幕戲係要寸佢，但內心我係心心眼，不斷讚佢好charm。」他更對着鏡頭向Ronald自薦：「我隨時都得，Ronald哥，我等你，我愛你。如果再合作，我做乜嘢角色都得。」

首部劇情電影計劃得獎作品

《遺愛》由真人真事改編，講述多年前一對情侶因愛成仇，最後釀成悲慘殺人案件，馮智恒希望藉此帶出一個啟發，希望這類型的悲劇不要無限「輪迴」重演，從此讓類似經歷的家庭逃離宿命，把悲劇減至最低。胡子彤跟Hanna演情侶，Carol是二人的愛情結晶品，戲中胡子彤與Hanna很多爭執場面，因Hanna外型瘦弱，眾人都怕她會拍到受傷。最後一幕二人攤牌，需要爭執拉扯，胡子彤連續被Hanna不留力地掌摑20個take，他說：「留力唔係嗰個感覺，拍嗰陣都話盡去，都被打到無感覺，佢纖纖玉手打打打，我唔係好痛，反而佢打我佢痛啲，我就有啲唔好意思。」

電影是香港「首部劇情電影計劃」第四屆專業組的得獎作品，獲政府資助500萬拍攝，馮智恒沒正面回答超資多少，但感激整個團隊落力協助完成拍攝。雖然用到政府資金，但幸運地沒有阻礙創作自由，馮智恒說：「件事由2018批、到2019年3月開拍，我哋呢個計劃見評審，8個成員，7個電影人、1個係政府官員，政府官員一句嘢都冇講過，好順利，只同我講『拍好套戲，唔好超資』，之後再無同我講其他嘢，多謝電影發展局。」

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