由韓國女星李智雅、金素妍及元祖女團S.E.S成員Eugene等主演的SBS話題劇《Penthouse》，自去年開播至今一直大受歡迎，第三季已於前晚首播，首集交代各主角的監獄生活，同時解釋嚴基俊飾演的大奸角朱丹泰如何炸死Logan Lee（朴恩碩飾）。結尾就講述朱丹泰、千瑞璡（金素妍飾）都極速出獄，千瑞璡還被沈秀蓮（李智雅飾）和吳允熙（Eugene飾）綁架，最後被推落山崖。首播引來全城期待，當中上中下部收視為16.9%、19.1%及19.5%，成績比上季首播稍高，而首都圈的收視更有17.6%、20.2%及21.0%，全國收看直播的人數更達332萬、376萬及377萬，成績十分理想。

白俊基是朱丹泰

前晚劇集一開始見到朱丹泰暈倒在Hera Palace的噴水池旁，生死未卜，鏡頭一轉就見到獄中的朱丹泰被爬在臉上的蟲嚇醒，未知開頭的畫面是夢還是現實。至於一向呼風喚雨的千瑞璡坐監時有五星級享受，不過其後喪失特權被安排與其他獄友同住，遭虐待又被迫唱歌，最後她假扮精神失常成功出獄。而新加入的角色白俊基（溫朱莞飾）竟然是真正的朱丹泰，Logan Lee得知朱丹泰的真正身份是Mr.白，最終找到了白俊基。白俊基表示自己其實是真正的朱丹泰，因為遭朱丹泰殺死了父母，最終改變了身份。

吳允熙涉嫌殺人

另外，將於本周五播出的第二集，沈秀蓮因為細心照顧吳允熙女兒裴羅娜（金賢秀飾），惹來繼女周錫京（韓智賢飾）不滿，她又指控沈秀蓮殺死其親生母親，胞兄周錫勳（金永大飾）更激動打了她一巴，最終周錫京決定找爸爸朱丹泰幫手，似乎父女將聯手對付沈秀蓮。而千瑞璡與朱丹泰繼續在人前扮恩愛夫妻，吳允熙就去到Logan Lee收藏財產的金庫，大吃一驚，同時她更被指是殺Logan Lee的兇手。預告結尾有個疑似Logan Lee的聲音叫沈秀蓮的名字，令她激動地問：「你是誰？」未知真的Logan Lee是否翻生？還是有另一個角色，令fans大呼期待。