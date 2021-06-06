近年香港湧現不少90後的幕後製作人，他們的創作更不容小覷，好像電視界有近期人氣爆燈的Mike導（劉諾衡），而電影界近期有《濁水漂流》的導演李駿碩及《手捲煙》導演陳健朗，大家都支持本土製作。剛剛於周四（3日）上映的港片《濁水漂流》由吳鎮宇、李麗珍主演，上映僅3日票房已收113萬，成績不俗。今日正在戲院跑謝票場的導演李駿碩向《蘋果》表示︰「《濁水》喺周末票房顯著有上升，多謝觀眾支持，網民都有開post討論部戲，好開心。」

昨晚他在其facebook貼了一張與同校的《手》片導演陳健朗的中學時代舊合照，兩人樣子十分青澀且同是四眼仔，而李駿碩搞笑地形容這張相是「識咗十幾廿年黑材料總會有點」。今日他向《蘋果》表示，跟對方是英華書院同學，他說︰「同佢識咗差唔多廿年，識佢時我讀中二，佢讀中三，多年後大家仲堅持緊夢想係好難得，今個月大家都有唔同風格嘅作品面世，好開心。」

至於今年30歲的《手》片導演陳健朗向《蘋果》表示，他比李駿碩大一年︰「我哋喺學校嘅drama club認識，我多數做導演同演戲，文本少接觸，而佢就係編劇。中學之後大家聯絡少咗，入電影圈先撞返，幾有緣份。」而《手》片將於月中上映，亦是陳健朗首部執導的作品，他表示有點緊張，但以平常心來面對，他更謂︰「大家嘅作品都係6月推出幾有緣份，證明大家努力創作，由以前參與drama club到而家終於有作品成為電影，幾開心。」

至於兩人將來有否合作機會？他說︰「希望啦，睇緣份，實有機會。」他亦在facebook為《濁水》宣傳和打氣，他指不論電影圈或是社會都要團結，大家都是有心創作電影的，所以要互相欣賞，一齊進步。談到近年港人支持本土製作，尤其一班90後幕後人冒起，都獲廣泛關注，陳健朗表示︰「唔同generation、唔同嘅背景，作品都會有唔同嘅影響。」

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