台灣女星徐熙媛（大S）老公汪小菲前晚深夜在社交平台出post，罵台灣確診乘客搭機抵廈門，造成染疫危機是漢奸，又批台北打不到疫苗對比中國「這就是差距」，不單引發網民熱議，大S昨早得知此事後，跟汪小菲大吵一場，隨後接受台灣《蘋果新聞網》訪問時不諱言：「離婚手續在辦了。他的言行本人不予置評。」

汪小菲得知「被離婚」後第一時間跟大S道歉，徐媽也趕到大S家對女兒曉以大義，雖然經過一天的沉澱，但大S仍然生氣，依其過往愛冷戰的個性，估計至少要一星期，這場風波才見結果。徐媽今日接受台灣《蘋果新聞網》訪問時透露，昨午陪大S吃飯後，心情稍為好轉，並勸女兒不要生氣，要多想想以後，如果離婚了，孩子怎麼辦？不過徐媽指女兒個性倔強，全家人都怕她：「我這個女兒勸不得，越勸她越火大，我越囉嗦，她越覺得煩，所以就讓她靜一靜，思考幾天，她就會想通了。」

汪小菲媽媽張蘭曾致電徐媽求救，汪家母子都覺得莫名其妙，徐媽說：「小菲只要一喝酒就會寫一些憤怒的文章，其實他只是着急妻小沒有打疫苗。」大S不愛驚喜、不愛過生日、不愛別人送花，但汪小菲都曾做過，之前慶祝結婚10年周年，汪小菲送上鑽戒，大S因為感受到老公的心意，所以開心收下，那就是「你很重視我，我就很開心」。

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