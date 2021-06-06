庵野秀明執導的經典動畫《新世紀福音戰士》推出26年仍人氣高企，主題曲《殘酷天使的行動綱領》更加是百聽不厭，本地大受歡迎節目《ERROR自肥企画》就安排四子重演動畫的首集劇情，還二創主題曲惡搞一番，連MIRROR上月的九展演唱會也有即場演繹，難怪原唱者高橋洋子自言歌曲令她等同擁有最強的跨國護照一樣！

高橋洋子昨日首次舉行網上直播個唱，她趁開騷前接受傳媒訪問，高橋洋子被問到26年來無間地唱出《新世紀福音戰士》的主題曲，她表示：「當第一次唱此曲的時候，沒想到26年後的感覺也沒有改變，亦沒有想像到電影版還會延續至今。」還續說：「我認為動畫歌曲是跨越國界的最強Passport，就算去到世界各地，都會以同一種語言來大合唱。」高橋洋子曾不止一次來港演出，對上一次是前年出席C3AFA HONG KONG，每當唱出《殘酷天使的行動綱領》時，現場氣氛即推至頂點，而此曲今時今日在日本仍打入K歌榜，可說是不同年齡層也耳熟能詳。

高橋洋子昨晚順利結束首次網上直播騷後，8月將參與假埼玉Arena舉行的全球最大型動畫歌活動Animelo Summer Live 2021 COLORS。

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