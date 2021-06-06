韓國有不少網紅活躍於IG、YouTube、afreecaTV等各大平台，當中不少網紅為了吸點擊各出奇謀，近日一名女網紅Lia就上載新片，當中她竟然大跳廣場舞，又孖長者跳舞，十足十香港的「屯門娜娜」一樣，即時引起網民熱議。

吸引途人目光

Lia日前在afreecaTV做完直播後，即前往富川站附近，到達廣場後即安裝攝影機，之後馬上開始跳舞。由於Lia穿上性感小背心及熱褲，大騷豐滿身材，即時吸引途人的視線，就連一位老伯伯都被Lia的舞姿所吸引，並刻意接近她。老伯伯猶豫片刻亦索性坐在地上欣賞其撩人舞姿，Lia見有忠實fans撐場就更加落力跳舞， 最後老伯伯更站起來與她一起跳舞，兩人身貼身十分火辣，同時亦展現了默契。

跳足3個鐘

接着老伯伯更提議給Lia買衣服，又自稱對時尚很有觸覺，更表示要送她露臍裝，而Lia亦欣然接受，兩人一起享受購物，又手拖手行街，十足十情侶一樣。行完街兩人又開始跳舞，最後一起吃飯，節目就此結束。據了解兩人在街上前前後後跳了3個小時舞蹈，又享受了一天的約會，不過網民看到相關片段後都表示：「太難為情真的看不下去」、「這是在哪裏也看不到的內容」等，反應熱烈。

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