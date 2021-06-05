ViuTV繼舉辦過另類選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》後，近日推出新一輯真人騷《造美人》揀來16位樣貌不止平平的素人參加「選美」比賽，藉着改造，將參選女子變得美麗，幾乎可以為她們找到第二人生。佳麗參選初期要盡情地展示自己的所有缺陷，平胸、粗腰、凸肚腩、粗腿及巨躉均無所遁形，有些參賽者直認報名前曾經「人造加工」。外界對佳麗們討論紛紛，把眾人分成3組，被指是外形、樣貌較嚇人的有「急需救援組」，還有「A貨明星組」和質素較好的「畫蛇添足組」。

這個節目由強尼、沈殷怡（Shirley）和練美娟（娟姐） 擔任節目主持，葉翠翠、熊黛林擔任主要評判。佳麗們比賽前分兩組接受訓練，由髮型、化妝、健身、醫學美容等方面改造，將身材、樣貌和性格等改頭換面，Shirley和練美娟分別擔任各組的「經理人」，在差不多4個月的訓練陪伴大家，Shirley謂：「佢哋經過呢幾個月，可以話變得驚艷，改變後好大，唔係由0到100，可能係負50或負100到100分。」

強尼賣關子不透露驚艷指數，他回想眾人最初面試時，嚇得他不敢正視：「有啲為求畀你哋揀到，話自己『真係垃圾、好差，你揀我啦！』但其實佢哋係正常人，有幾多人着小背心好完美？凡夫俗子比例較多，開頭去睇啲女仔，着小背心啲肉擳晒出嚟，其實普遍好多人都係咁，但人人會將呢啲所謂缺點遮住；相反佢哋會拎出嚟，佢哋會話『我屁股有橙皮脂』，攝影師仲要佢哋擳返出嚟影。16強之前我喺現場都唔好意思望，我好少咁近參與選美，仲話轉頭着泳衣，唔知點解我好心怯，件事好赤裸，唔係着衫多少，係你話我知你覺得自己有幾唔靚，仲要着泳衣放大件事，好戥佢哋幾heavy。到最後仲要喺電視出現，所有事情就會放大晒。」

但三人覺得所有佳麗並非太醜，只是她們都沒自信，甚至批評自己為垃圾，Shirley形容她們的思想很沉重：「佢哋直頭好似頭頂有嚿烏雲，佢哋會諗『自己甚麼都不是！』、『前度男友覺得我又肥又樣衰』、『我真係唔值得喺呢個世界上，你哋幫吓我。』」練美娟難忘自己隊伍中一位參賽者，接近所有的事情也聯繫至前度身上：「嗰個情傷女仔，因為男友一句說話嫌棄佢，令佢人生自信心極度低落，佢本身微調咗，到節目中參加唔同比賽，每一樣都會觸動到佢諗起佢以前男朋友，每一刻都係咁，最尾走佢帶到啲嘢，應該烏雲冇咁黑。」

強尼指有些人性格固執，有人會為男友一句嫌棄說話而去隆胸，沒自信得令整個人失去光彩：「我覺得女仔靚唔靚同愛唔愛惜自己好大關係，有部份唔夠愛錫自己，唔係佢肥定瘦、高或矮，靚唔靚，係佢唔愛錫自己！有啲係條件唔錯，但不斷話自己差，諗法咁樣唔得。如果我有個女，千方百計要教個女一定要愛錫自己，唔好由人哋錫，要先係自己愛自己。」當賽事到尾聲，眾女仔尋回自己方向，練美娟笑謂她們眼中已沒有其他人，只有自己。

練美娟參加這個節目後，提醒自己作為幕前人更加要注重外表：「一班素人咁有決心將自己變得更好，咁我作為幕前係自愧不如，呢個節目之後我有去做運動同節食，想改善自己，佢哋係用生命影響生命，用自身例子話我知我有責任保養好自己。」三人對醫學美容各有看法，練美娟和Shirley不抗拒將來若有需要可微調，但強尼自言觀眾已接受自己這個樣子，覺得把自己變成花美男反而沒有人接受。

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