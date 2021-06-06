方力申（小方）和鄧浩光兩位前港隊游泳代表今早返母校聖若瑟書院，為11月舉行慈善活動進行啟動儀式。小方將帶隊率領環島游，雖然他會落水參與接力，但暫未知形式。由於他可能會隨隊到東京採訪奧運，擔心屆時體力難以應付：「連埋隔離，兩個月掂唔到泳池水，正式要游返4個月先重拾水感，都擔心自己能力。」小方又笑言歡迎大家到他的泳池練水，並抽返自己水，重提日前在社交網留言叫麥明詩上技術改進課程的緋聞：「唔係只係女明星先嚟得，男人都好歡迎。」

小方在2000年悉尼奧運創下的香港紀錄，今年3月被16歲少年衛恆恩打破，小方在2019年時亦創下環島游紀錄，會否再創高峰？他笑說：「唔得啦，下一世先有機會。」不過他曾想過由香港游到澳門，但遇上疫情，澳門封關難以實行：「唔通掂到沙灘要走咩？定係要即刻隔離？」

鄧浩光退休顧家

鄧浩光則表示未知到時會否落場，「10幾年前教識個女游水後都冇正式游水，若果方力申對我呢個uncle有信心，我會出一分力。」早年他到好友顏福偉旗下藥廠任巿場部經理，幾乎絕迹幕前，年半前他已離職，7月底即將「登6」的他表示，「而家我係退休人士，就快可以兩蚊坐巴士。」他指，離職不足半年就爆疫情，故此在過去一年半的空檔中，趁機放更多時間照顧家庭。

講到復出幕前，鄧浩光稱：「咁多新人，有朋友覺得我適合，我有信心會嘗試，但自己都有私人計劃想做，忙咗幾十年，想重拾心願和理想，我『登6』啫，唔太老，有得做都會努力做。」

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