人氣男子組合MIRROR早前與梁祖堯在梅窩宿營拍攝的ViuTV節目《調教你MIRROR》將於明晚首播，今日梁祖堯、花姐與缺少Edan下的MIRROR在九龍灣出席記者會。活動中，花姐指12子有反叛期，所以促成這個節目。

阿祖表示大家看過《調教》後，會愛MIRROR更多，花姐即說：「我睇咗9集，我係愛佢哋更多，而且我係忍唔住喊，所以我唔會同佢哋一齊睇，因為我唔想佢哋見到我軟弱嘅一面。」阿祖指花姐向來都好感性。「調教」後的MIRROR，花姐指的確有不同的地方：「初初調教完出嚟，我係好唔習慣，甚至有唔開心，因為12個嘅團結令到我有壓力，我會冇得反抗，後來再相處，以前嘅MIRROR對我來講係一個工作，係一個負擔，調教完之後，同佢哋開工係一種樂趣，佢哋帶到好多歡樂畀我。」

阿祖為Lokman感心痛

提到他們表示之前拍MV時曾提出過一些意見，最後被花姐拒絕，她解釋：「咁我都要把關嘅，如果佢哋話要就要，炒咗我都得啦！其實我冇佢哋講到咁慈禧太后，我都會聽佢哋嘅意見，真心講，我都想『調教花姐』，因為我睇完佢哋嘅成長，我好羨慕，個人變得咁正面。阿祖即說：「呢個未必使拍出嚟，我哋私底調教。」

阿祖還指傾過偈才知道，原來「隊長」一職會令Lokman甚有負擔，「佢一路喊一路話好掛住以前嘅自己，我覺得好心痛。」提及12子曾指以前存有芥蒂和競爭，花姐直認不諱：「我知㗎！為咗呢件事，我哋內部開過好多次會，我同個別（成員）亦都傾過偈，我覺得件事係好平常，因為大家嘅發展都唔同，大家有比較，內心一定有少少唔舒服嘅位，我係會體諒佢哋，唔開心會令到佢哋表面上一齊做嘢，但其實佢哋好似好冇交流，我話做團隊唔可以咁，如果唔係MIRROR會散，但係傾過好多次都冇辦法解決呢個問題，經過調教，佢哋真係真到不得了，但又唔會得罪對方。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）