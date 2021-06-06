台灣疫情嚴峻，巿民都特別注意衞生，以便齊心抗疫。台灣金曲歌后魏如萱（娃娃）都配合在家避疫叫外賣醫肚，卻發現速遞員在她家門口大便，令她震怒，魏如萱今日在IG帖文控訴：「我現在非常生氣，非常錯愕！有1個外送員，在我家門口大便，而且是拉肚子！」她無奈說：「我平時發文還蠻幽默的，但是我現在真的笑不出來。」網民指事件太荒唐，紛紛寄語同情。

據知事發經過，魏如萱夫婦叫外賣，速遞員遞上食物，他們道謝了便讓對方離開，後來魏如萱老公隆宸翰下樓取包裹，但出門後卻嗅到惡臭氣味，查看後發現門口遭人便溺，魏如萱夫婦求助無援，只好一齊戴上口罩、護目鏡、手套，以全副防疫武裝下硬着頭皮去清理那些糞便，事後更向外賣平台反映事件，令魏如萱兩公婆好嬲。

穿防護裝清理

魏如萱其後再在IG寫着：「我完全可以體諒外送員的辛苦，大家也都有過肚子痛找不到廁所的時候，但是，他拉肚子在我家大門後面的牆角，地上、牆壁上都沾到了屎，留了一堆擦過屁股的衞生紙在旁邊的畚斗上？那為甚麼不大在畚斗上呢？為甚麼一走了之，不想辦法清理呢？一樓沒有水龍頭，我們只好提着一桶一桶的水下去沖洗，非常噁心非常臭，而且現在是新冠肺炎的非常時期，他腹瀉！我們是不是要自主隔離了...我是一個母親，如果你是我的孩子我也會心疼，但是你不是我的孩子，我覺得心疼，但我們更需要你的道歉，也需要請你告訴我們，你的身體有沒有不舒服，為甚麼腹瀉？謝謝你替我們外送，但是我無法接受你多送了一坨屎。」外賣平台向魏如萱回覆指會徹查後再回覆，她表示日後必要選擇有管理員的住所。

魏如萱的經理人今日回覆台灣《蘋果新聞網》時說：「因為該名外送員上完廁所就走了，還留下衞生紙在地上，娃娃（魏如萱）可以體諒現在單很多、很辛苦，但這絕對不是正確的處理方式，如果他有生病怎麼辦呢？」畢竟疫情嚴重，糞便也有機會散播細菌。

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