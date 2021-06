樂壇天后瑪麗嘉兒(Mariah Carey)於2017年與饒舌歌手Jay-Z開設的經理人公司Roc Nation簽約,前日有報道指,瑪麗在會議中與Jay Z吵大鑊,瑪麗還火爆決意與Roc Nation斬纜,另覓經經人繼續其歌唱事業。

饒舌歌手兼天后Beyonce的丈夫Jay Z於2008年成立Roc Nation,旗下藝人包括Rihanna、Christina Aguilera、Megan Thee Stallion和Kelly Rowland等。英國《太陽報》前日報道,瑪麗日前與Jay-Z商討未來計劃時,雙方發生拗撬,瑪麗將在數星期後正式離巢,據知情人指:「瑪麗和Jay-Z在會議時十分火爆,她已清楚表明不想再與Jay-Z合作。這是十分可惜,他們在過去幾年有很多很好的作品,但這個會議的情況差到不能再差。瑪麗已在接洽其他經理人,目前正準備推出新大碟,她還計劃明年開世界巡唱,所以她不會讓這件事情阻擋她的去路。」據悉,Roc Nation已經從網站移除瑪麗的名字,瑪麗於2017年11月簽約Roc Nation,之後推出過30周年大碟《The Rarities》和暢銷自傳《The Meaning of Mariah Carey》,又與Apple TV合作炮製聖誕特輯,其大熱聖誕歌《All I Want For Christmas》更在推出26年後,終於成功登上英國流行榜冠軍,她下星期將推出新歌《Somewhat Loved》。

