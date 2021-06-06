樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）於2017年與饒舌歌手Jay-Z開設的經理人公司Roc Nation簽約，前日有報道指，瑪麗在會議中與Jay Z吵大鑊，瑪麗還火爆決意與Roc Nation斬纜，另覓經經人繼續其歌唱事業。

饒舌歌手兼天后Beyonce的丈夫Jay Z於2008年成立Roc Nation，旗下藝人包括Rihanna、Christina Aguilera、Megan Thee Stallion和Kelly Rowland等。英國《太陽報》前日報道，瑪麗日前與Jay-Z商討未來計劃時，雙方發生拗撬，瑪麗將在數星期後正式離巢，據知情人指：「瑪麗和Jay-Z在會議時十分火爆，她已清楚表明不想再與Jay-Z合作。這是十分可惜，他們在過去幾年有很多很好的作品，但這個會議的情況差到不能再差。瑪麗已在接洽其他經理人，目前正準備推出新大碟，她還計劃明年開世界巡唱，所以她不會讓這件事情阻擋她的去路。」據悉，Roc Nation已經從網站移除瑪麗的名字，瑪麗於2017年11月簽約Roc Nation，之後推出過30周年大碟《The Rarities》和暢銷自傳《The Meaning of Mariah Carey》，又與Apple TV合作炮製聖誕特輯，其大熱聖誕歌《All I Want For Christmas》更在推出26年後，終於成功登上英國流行榜冠軍，她下星期將推出新歌《Somewhat Loved》。

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