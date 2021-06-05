陳健朗說：「《手捲煙》係一件乜嘢事先，點解會有呢個名！」故事真的由他和《手》片的編劇，兩人在拍攝另一套戲而認識，不約而同食手捲煙而起。

「好似我𠵱家捲緊手捲煙，係有我嘅口水舔咗喺上面，我再pass畀佢，基本上有我口水嘅存在！我哋有一定情感根基囉，其實係人與人之間情感嘅傳遞！」陳健朗作狀遞給坐在他身旁的Bipin。

首次做導演的陳健朗，選中首次拍電影的南亞裔新演員Bipin。導演說，戲中Bipin的角色，其實像他，林家棟的角色，其實像他父親，「有少少我爸爸嘅情感投射，有句好重要嘅對白，唔講一，唔講三，講義；唔講風，唔講雨，講乜？講雷！呢個就係我爸爸成日講嘅說話，我引用咗落去，情義佔一個好重要嘅位置！」

男人的情義與浪漫，陳健朗說：「有一種盡在不言中，唔使講啦，我哋明，就係呢個感覺！」在身旁因為要趕電影project，已經兩晚冇瞓覺的Bipin，聽着導演一輪嘴的廣東話，似懂不懂的，也算是一種另類浪漫！

撰文：文嘉龍

林家棟有一種傳承

第一次執導，30歲的陳健朗說，最初就決定了要拍一個香港的古仔，「最初諗一啲香港好獨有嘅東西或者身份，我哋諗咗啹喀兵，做咗research之後就用咗華籍英軍呢一個切入點，去講身份認同呢樣嘢，再衍生咗南亞裔小混混呢個角色，其實佢哋都係生活喺隙縫中間。」

華籍英軍遇上南亞裔古惑仔，導演說：「坦白講，膚色上面，我哋都未必會認同佢哋（南亞裔）係香港人，佢哋返番去原生地嘅時候，佢哋又講唔到流利母語，佢哋又係乜嘢身份呢？其實想講種族身份之外，亦都想講上一代同下一代，呢兩個generation身份有乜嘢唔同！」退役華籍英軍的男主角，由林家棟擔演，他更願意零片酬演出。大家都知道，《手捲煙》是電影發展基金的「首部劇情片電影計劃」入選項目，所獲批資金只有300多萬，如果要搵一個有卡士有號召力的男明星，單是片酬幾乎已經用盡使費。

「之前都心大心細搵邊個做，但係見完家棟哥之後就覺得佢好適合，無論佢個狀態或者對件事嘅理解。其實可能大家已經understood咗成件事係點，知道budget有限，佢好快已經話唔收片酬，佢就係為咗去幫一啲香港新導演，我覺得佢以一個前輩身份咁樣做，某程度上係一個傳承囉！」

處男下海的導演遇上經驗老到的影帝，陳健朗也坦言難免戰戰兢兢，「第一次一定有啲戰戰兢兢，但係大家都知道為咗作品好，所以我哋會瘋狂討論，當然傾嘅時候，大家都會好着緊，我覺得大家都互相學習，有時佢對文本或者角色有佢嘅睇法，佢好清楚喺佢專業演員嘅角度，我都會學到好多嘢！佢有時會好搞笑咁問我『點呀，你好似有啲諗法咁喎！』我覺得大家可以有唔同諗法，但係信任係可以同時存在！」

至於如何揀中第一次拍戲的Bipin，陳健朗說，選角初期見了很多個南亞裔演員，但都覺得不適合，甚至電影開拍前也曾公開招募南亞裔新人面試，但就是選不上對的人。有幸被點燈，在旁的Bipin笑說：「大家嘅直覺！」但原來第一次導演邀約Bipin見面時，竟然遭拒絕。

Bipin最難就係語言

陳健朗說：「我好信直覺，直到有一次，我朋友send咗段賴恩慈導演嘅短片（Bipin演出），我覺得呢個人要見一見，但係第一次佢拒絕咗我，我就諗做乜咁囂張，跟住我透過唔同嘅朋友攞咗佢contact，終於約咗佢見一次面。我記得佢同我講，佢唔感興趣或者唔想做嘅原因，佢唔想令到人有消費南亞裔人士嘅感覺出現，我就解釋畀佢聽，我哋係想講種族上唔好有咁大分歧，可以有唔同嘅族裔出現。」聽過導演解說，Bipin才肯獻出第一次。

今年24歲的Bipin Karma，在片中演的南亞裔古惑仔，說得一口流利廣東話，現實中的他，訪問時就常常不經意又順口地說回英語，他說，「廣東話要好慢好慢咁講！」導演說：「佢都冇乜點NG，佢返到去練得好足！」有備而戰背足對白，Bipin的確不敢怠慢，「第一次拍戲我覺得最難就係語言，始終唔係好習慣囉，𠵱家就比較好啲，開頭我對香港電影都係唔認識，語言對我嚟講都係最難嘅事！我要練習好多次，對白我都係要用拼音，譬如『點算』，我要用『tim suen』嚟畀自己記！」

Bipin與林家棟對手戲甚多，本身完全不認識林家棟是誰，他說：「我大部份都係睇Hollywood嘅戲！」這樣可能是好處，面對在他眼中都是白紙一張的影帝，反而沒有壓力，導演也說：「我覺得以第一次演出嚟講係好好，佢要面對咁有經驗嘅對手，佢都可以好輕鬆同從容面對係好難得！」

在香港出世的Bipin，他說出生不久就返回尼泊爾由嫲嫲湊大，到了八歲才再返回香港定居，與父母和細佬一起生活，中學時代在國際學校讀書，他除了對電影拍攝有興趣，他更加是極限運動Parkour高手。陳健朗笑言：「我成日同佢講，佢有機會成為一個武打巨星，佢又有柔道黑帶，佢可以向呢方面發展。」

香港電影睇唔睇得

陳健朗今次第一次做導演，但他本身的演出經驗很豐富，曾演出多部參展短片，2014年在鮮浪潮參展的短片《I Can’t Live Without A Dream》裏演癌症病人角色，更加剃頭演出兼激減20磅，獲得日本札幌國際短片電影節最佳男主角。城大創意媒體系畢業的他，第一次的電影演出，則是在陳果導演的《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》，陳健朗就是當年那個潮童「白膠漿」。

「陳果係發掘我做演員嘅人，我參演第一部電影就係《紅VAN》，我嗰時好細個染咗個紫色頭做『白膠漿』。當時其實最主要係副導演casting，然後畀佢睇，果導（陳果）就冇乜所謂嘅，佢覺得啱就選擇咗，某程度上同果導開始咗緣份，之後我哋都有一直聯絡傾吓電影！」陳健朗說。

說到影響得自己最深的導演，不得不提杜琪峯，「風格上我俾杜Sir（杜琪峯）嘅導演風格影響到，其實香港有好多導演都值得我欣賞，譬如我哋《手捲煙》監製劉國昌，佢都係一個好犀利嘅導演，以前嘅《童黨》故事都係好犀利；又譬如果導，佢嘅香港三部曲，佢嗰種調皮、嗰種任性，拍戲嘅力量就係咁樣！只不過相對地，我嘅起步或者畫面上面嘅處理，氣氛上我好鍾意一啲high contrast嘅嘢，我鍾意好強烈對比，呢一樣嘢就係受杜Sir影響！」

杜Sir講過，作為一個電影工作者，要對社會甚至時代有一種責任，這又令陳健朗想起拍攝《手捲煙》時突發的一幕，「戲入面家棟哥屋企，我哋拍之前入去感受吓個景啦，我攞咗一個道具VHS帶，擺咗落去舊電視機播，突然間播出嚟個畫面，我哋都停咗喺度望一望，畫面就係兩個人，企咗喺王家衛電影海報前面，有個人問，香港電影睇唔睇得㗎？跟住有個老闆娘走咗出嚟答，香港電影好多都有佢時代意義，好似周星馳嘅小人物就夠晒破格啦，佢哋嘅創作隨時影響埋香港人嘅意識形態，梁朝偉仲攞咗康城影帝㖭！嗰個係一個電影廣告，嗰時我就覺得每一部電影都有佢自己嘅使命，你喺呢個土壤或者社會氣氛底下創作，你點樣去講古仔先！」

現今的社會氣氛，創作自由仍有空間？陳健朗說：「相對地我覺得睇情形，有時候你創作，係咪需要好直白向前衝嗰一種呢？又未必，創作有時候我哋可以側寫，都可以講到一啲你想講嘅嘢，當然相對地係辛苦啲，但係始終你有創作嘅動機就可以！」橫衝直撞硬撼就無謂，有時候旁敲側擊，也可以做到想要的效果。

去年台灣金馬獎，《手捲煙》獲得七項提名，雖然最終未能獲獎，但陳健朗可以出席頒獎禮，到台灣呼吸自由空氣已經開心，「我覺得喺疫情底下，你仲可以離開香港去到另一個地方感受，我最深刻係佢哋嘅電影院會定時播出一啲經典，可能我比較old school少少，我覺得電影真係要入去電影院先至可以感受到個氣氛，雖然𠵱家有好多platform好似Netflix，但係喺台灣，佢哋覺得有啲電影係需要入戲院睇。我希望《手捲煙》可以影響到觀眾，不如我哋一齊入返戲院睇戲，我覺得慢慢由觀眾到我哋創作者重新去塑造返，點樣入戲院品嚐電影。」入戲院睇戲，都是一種浪漫呀！

【後記】大家明就明

有時候，畫公仔唔使畫出腸，《手捲煙》出現的符號和身份的隱喻，導演說，其實不必多說，大家明就明，唔明都費事要佢明！很多時候，大家心照。

例如陳健朗最愛杜Sir的《柔道龍虎榜》，「講跌低，起返身！佢係有少少抽離㗎，嗰樣嘢同我自己情感上好接近，相對地故事唔複雜，好簡單，唔好收埋自己，成個氣氛我自己好鍾意！」都係大家明就明啦！

又例如，《手捲煙》的主題曲，由MC仁填詞和LMF的孫國華主唱，請得郁阿華唱電影主題曲，Anodize和LMF，其實是一代人的青春和回憶，華哥的確是「被時代遺忘的聲音」。陳健朗就話：「咁仲唔明？」

Bipin化妝：April Huang

造型：Bhisan

服裝提供：BOSS

陳健朗、Bipin Grooming：WiL Wu

場地提供：ATUM Restaurant