有「元祖國民初戀」之稱、曾演出韓劇《想結婚的女子》的46歲女星明世彬，日前演出節目《新品上市便利餐廳》時，大談keep住童顏的秘訣。

晒單身公寓

目前單身的明世彬除了於節目中大晒廚藝外，亦公開單身生活的簡潔寓所內部。節目主持大讚她：「好像不會老。」明世彬就表示：「可能是因為我沒有孩子，也沒有家庭。只需要照顧好我自己就行，這應該就是童顏的秘訣吧。」另外明世彬亦表示她很重視食譜：「隨着年齡的增長，消化不太好，所以經常吃對消化有益的東西，因此不會浮腫，血液循環也很好。」

結婚不足半年

明世彬於1996年拍攝MV出道，之後多在電視劇和廣告中扮演「國民初戀」的角色，因此有「第一代國民初戀」之稱。而2007年8月，明世彬與大11歲的律師結婚，當時二人舉行嘉賓逾千人的婚禮，明世彬的圈中好友崔智友、姜成妍等人都有出席，可惜二人結婚僅5個月就極速離婚。

婚前現分歧

明世彬離婚時表示：「我們結婚前夕便對生活規劃、婚後發展出現意見分歧，曾考慮是否喊停，但由於已經宣佈結婚消息，不想令親友失望，所以決定一試，沒想到還是失敗了，在此為我們的輕率行為，鄭重地向大家道歉。」而明世彬於2017年演出節目中時曾提到離婚一事：「讓我決定離婚的理由是因為我覺得即使感到孤單，我也寧願一個人孤獨。但如果和別人在一起還感到孤獨，這真的讓人很辛苦，我無法承受下去。」

明世彬透露當時跟對方才剛開始拍拖，還在彼此了解的階段，但就已經被新聞報道了二人的戀情，她當時決定認戀，不過新聞就變成二人要結婚的消息，她認為她要負責任，因此決定結婚：「但因為當時年紀還很輕，工作上也遇到很多不順，因此可能是這些原因導致了這段婚姻的結果。」

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