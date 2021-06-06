台灣女星徐熙媛（大S）昨日突然宣佈與大陸有錢仔老公汪小菲正辦理離婚手續，消息震驚中港台三地觀眾。對於離婚一事，男女主角及雙方母親各有說法，男主角稱「不知情」、徐媽表示會叫女兒大S忍一忍、汪母開直播賣貨時否認兒媳離婚，令事件更為迷離。

外界關注「被離婚」的汪小菲如何箍煲，汪母昨日直播時，爆料指兒子約了朋友在家打邊爐，其間她提到個仔心情不錯，飲70年貴紅酒，似乎想表達個仔未受婚變傳聞影響，P照開酒照飲。雖然汪小菲無出鏡，但不難聽到飲飲食食的喧鬧聲。

據大陸網民指，張蘭一度離席去同開餐中的汪小菲對話，網民聽到有一班男聲大叫：「別說，行嗎？」張蘭答：「我沒提你。」男方顯得有點嬲怒稱：「我都看見了！」令張蘭有點尷尬。雖然鏡頭沒拍到男方的樣子，但網民推測是汪小菲，估計他不滿母親在直播提及自己。

另一方面，有網民認為，在疫情期間，汪小菲仍叫朋友返屋企開P似乎有點不恰當，儘管他身處的上海疫情穩定，只有單位數的境外輸入個案，但始終疫情未退，聚集人群始終有點不妥。

雖然張蘭極力否認兒媳婚變，亦在直播期間落力無視網民就離婚傳聞的提問，但仍八卦的網民的問題仍蜂擁而至，最後她面帶僵硬笑容向網民表示：「你們的話有點離譜了。」隨後又稱：「我們全家積極努力、全家都熱愛生活、全家都自強不息、我們全家做人都是有底線的。」並強調自家不會做離譜的事。

小S插姐夫自私

因為大S鬧婚變，不少人翻找她過往受訪及上節目的片段，想找出她與汪小菲婚姻不穩的蛛絲馬迹，其中有人翻出6年前大S上《康熙來了》時提到大S當初生大女時，胞妹徐熙娣（小S）與汪小菲爭入產房陪產，大S有鑑於兩人過往探病時，曾發生壓到病人點滴管等意外，認為兩人都屬於「危險型人物」，因為兩人之中只有一個可以入去陪產。

然而，汪小菲對大S揀胞妹都不揀自己感不滿，他希望自己才是第一眼見到女兒的人，大S指醫生才第一眼見到女兒出生的人，汪小菲堅持不下，雖然小S聽母勸退讓位，但留在產房的汪小菲，最後因在女兒出生後瘋狂拍照，遭大S怒轟出產房。小S乘機踩姐夫一腳，指自己入產房是為了陪家姐生B，握手以作支持，但汪小菲卻只顧睇個女，力指他「自私」。

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