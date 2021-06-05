ViuTV今日在旺角麥花臣場館舉行《CHILL CLUB：A New Stage》音樂會，出席歌手有在《CHILL CLUB推介榜年度推介》中得到男女歌手金銀銅獎得主林家謙、姜濤、陳卓賢（Ian）、林二汶、Serrini和Gin Lee。

音樂會上，Serrini與Ian邊手拖手邊合唱《致姍姍來遲的你》後，Serrini便獨唱《網絡安全隱患》，這時大部份觀眾都站起來跳舞及揮動手上的棒棒。及後Serrini與林二汶、Gin Lee合唱MIRROR的歌曲《IGNITED》。

姜濤指要相信自己

當小休後的姜濤出場唱《Master Class》時，現場歌迷即不停大叫，歡呼聲震懾全場，之後他說：「我要相信自己，前一排可能唔夠相信自己，所以我好多謝《CHILL CLUB》畀我唞咗咁耐，先至出嚟公開活動，以下呢首歌我從來冇喺公開場合唱過。」隨即就獻唱《孤獨病》，不過姜濤似乎未在狀態，他唱到有點不夠氣，接着獻唱《一號種籽》。及後到了合唱環節，6位歌手分別上台合唱。

在TVB節目《聲夢傳奇》擔任導師的Gin Lee，獨唱部份被安排在「尾二」出場，她唱出《喘息空間》後說：「呢part係講我好享受孤獨，可能我係呢方面嘅專家，因為我人生有3分1嘅時間都係獨處。」接着她唱出《今天終於一人回家》，以及與林家謙合唱《人間鬍子》和《聽風》。林家謙走到中間的舞台，邊彈邊唱《Another Day》，唱完後他表示：「四面台，正喎，呢首歌係《一人之境》嘅國語版，第一次唱，我放好多自己嘅感受喺自己啲歌度，希望大家透過我啲歌了解我更多。」之後他唱出《just carry on》，最後他與林二汶合唱《Rainbow Collection》及《好天氣》結束今次音樂會。雖然觀眾遲遲不肯走，大叫encore，但大家見台上沒有反應，才肯陸續離場。

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