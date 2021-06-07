新事物往往帶來新希望！

隨住東京奧運接近，時尚界也重新注目日本市場，Burberry今日就宣佈為日本區找來第一位形像大使：新世代人氣女星、電影導演池田依來沙(Elaiza Ikeda)。

作為Burberry日本首位品牌形象大使，她之前已和品牌合作做東京銀座社交零售空間所推出的互動式虛擬影像，今次的形像照，她則目無表情演繹經典trench coat及以奧運命名的新手袋 The Olympia Bag。「我非常興奮因爲我有預感在體驗Burberry核心的路途中有可能發掘真實的自我。希望各位也可以被這個正能量照亮。我真的非常期待。」

25歲模特兒出身的池田依來沙，是擁有日本、西班牙及菲律賓三個國家的混血兒，出道已經超過十年，近年成功由模特兒跳到電影圈，池田依來沙轉型期最出名的作品要數 2019年的《貞子：起源》電影，被封為最美的貞子。本身身高170 cm，同時身材曲線火辣，亦不介意性感，參演過多部尺度大膽的電影，令她成為被認真看待的女演員，更被日本網站選為2021年必的新世代女星。 池田依來沙有身高優勢及身材外，大眼甜美格調卻配上壓世臉的反差，相對更有魅力，被視作小松菜奈接班人。

Emilio Pucci和Supreme合作

意大利抽象印花名牌Emilio Pucci，前幾年主帥換完又換，去年開始和客席設計師合作計劃，卻意外地打開一片新天地，Christelle Kocher及2021春夏Tomo Koizumi的新鮮思維下合作，迴響甚大。計兩者之後，昨日又宣佈有令人驚喜的合作單位：Supreme！

Supreme/Emilio Pucci 的合作昨日齊齊在官方IG宣佈，更貼出由音樂人、滑版高手 Sage Elsesser穿上新系列的相片，率先曝光設計的格調。這組街頭風強烈的boxy shirt配jersey shorts 組合，用上Emilio Pucci 招牌的抽像線條圖案，粉紅、黑白及電光藍的色彩組合，亦貫徹其明亮及異域風，完全為Pucci一貫女性花華麗味，賦予運動街頭新面孔。官方暫時只有一個look曝光，未見女裝設計，相信日內會有更多造型釋出。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）