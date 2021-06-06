現年44歲的台灣女星「大S」徐熙媛前日單方面宣佈，與39歲的內地丈夫汪小菲正辦理離婚手續，大S跟汪小菲及雙方母親對離婚一事各有說法，令事件更添峯迴，外界更關注在大S的主導下，汪小菲如何力挽婚姻。不過「被離婚」的汪小菲婚變第一日，卻自顧開P打邊爐嘆紅酒，似乎心情無礙，完全無視大S公告婚變。

疑不滿母直播發嬲

汪媽媽張蘭前晚在汪小菲的家直播，突爆兒子約了朋友在家打邊爐，其間還提及兒子心情不錯，飲貴價紅酒，雖然汪小菲並沒有出鏡，但他似乎在旁飲飲食食，喧鬧聲不斷，於家中宴客豪飲豪食作樂。張蘭直播期間一度離席，疑和汪小菲對話，當時有男聲大叫：「別說，行嗎？」張蘭回應：「我沒提你。」男方即憤怒稱：「我都看見了！」網民推測是汪小菲不滿母親在直播提及自己而發嬲。

張蘭在直播時，極力否認兒媳婚變，不過其間八卦問題蜂擁而至，最後她面帶僵硬笑容向網民表示：「你們的話有點離譜了。」其後說些鼓勵家庭說話打圓場。昨日有網民發現張蘭於直播後，點讚了指摘大S的留言，包括「大S太隨意」、「不知道心疼老公」、「應該把孫仔孫女帶回中國」等，再度引發討論，認為婆媳間早已有矛盾。

大S媽媽前日得悉事件即到女兒家了解，經過一天沉澱後，有指大S至昨早氣仍未消，但至少有S媽安撫，不滿情緒有宣洩渠道。昨午S媽接受訪問說：「前天下午我陪熙媛吃飯，她心情有好一點了，我叫她不要生氣，多想想以後，要是離婚了，小孩怎麼辦？」不過S媽知道女兒個性倔強，怕越勸越火滾，希望讓大S靜靜思考，但以大S過往愛冷戰的個性，估計至少要一周以後，這場風波才會見曙光。據知前日大S公佈離婚消息後，汪家母子都覺得莫名其妙，並立刻打電話向S媽求助，S媽說：「小菲只要一喝酒就會寫一些憤怒的文章，其實他只是着急妻小沒有打疫苗。」

未斷正有機會復合

汪小菲前日在微博狠批飛往廈門的確診者是漢奸，又踩台灣打不到疫苗，其實今次並非他首次評論兩岸政治，有指他個性率直，特別在酒後會胡言亂語 ，不時在社交網發文批評台灣，屢次惹是非，讓大S感到非常頭痛。不過有指大S對婚姻的底線是忠貞，雖然汪小菲多次失言，過往也曾多次被拍到在夜店攬女，又或是直播和索女聊天，但至今仍未被大S斷正。如果汪小菲出軌證據確鑿，相信即使兩人已有十個小朋友，大S仍會堅持離婚。