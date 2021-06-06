時代已經改變，媒體生態改變嘅速度快到令人望塵莫及，幾個社交媒體巨擘喺2020年美國大選嘅威力，大家都見識過。那邊廂Woke（覺醒）、SJW（社會正義戰士）、Cancel（取消）等網絡文化，喺歐美掀起咗一場流行文化大革命。抖音文化外銷全球，出事新聞多到數都數唔晒，但出事還出事，玩還玩，偏偏啲人又玩到欲罷不能。這邊廂嘅香港，某某KOL喺Facebook出個po就足以改變政策。

時代已經改變，別再留戀傳統媒體意識形態，歡迎進入網紅時代。Facebook、YouTube、Twitter、微博、Instagram、抖音成為一眾素人嘅英雄地，網紅分分鐘比明星還要紅，越係我行我素、言行偏激就越高人氣，越係譁眾取寵、刻意炒作就越高click rate。

今個星期果燃台推介本地薑短片《網絡紅人死亡真相》，由《十年》伍嘉良監製，編劇兼導演係梁焯霖。梁焯霖係乜水？

佢係一個剪接師，為人所熟悉的作品有電影《點五步》、ViuTV劇集《短暫的婚姻》、《假設性無罪》、《二月廿九》、《三一如三》等等。

佢係一個網絡紅人，幾年前搞咗個facebook專頁「陌樂偈」，日日逼自己搵陌生人傾偈，啲片click rate都幾唔錯。

佢係一個演員，演出過《教束》入面嘅「K同學」、《三一如三》嘅暴躁編劇，仲有本片主角網絡紅人Johnny仔。

唔係玩唔起呀嘛？為咗click rate，你會去到幾盡先？呢日網絡紅人Johnny仔，約埋一班好友租咗間度假屋，為女友嘉嘉（呂珮琳飾）搞個事先張揚偷食事件大整蠱生日驚喜派對，順應觀眾喜好拍埋做真人show，做足綵排，萬事俱備，點知事情並不似Johnny仔預期。

弊傢伙出事了！今鋪真係玩大咗 ！嘉嘉太激動，跳樓死鬼咗，驚喜派對無啦啦變咗死亡直播。為咗掩飾真相，眾人各懷鬼胎。

故事越演越烈，人物關係越揭越複雜，劇情發展有驚無喜，有人撞鬼，有人心中有鬼，全程被隱藏攝錄機拍低。

唔覺唔覺時代又已經改變咗，今期流行「躺平」精神，各位網紅，各位直播主，各位小粉紅，不如齊齊響應，倘若13億無產階級低端人口聯合起來！一齊躺平，可能會改變呢個世界都唔定！

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