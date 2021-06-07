無綫人事大地震，今年初曾志偉和王祖藍獲邀回巢做高層後，董事局副主席兼行政總裁李寶安便提早退休。今日又再傳出余詠珊的親密戰友杜之克亦遞辭職信，更有傳無綫管理層將會進行大洗牌。

自年初，曾志偉重返無綫並擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目），將節目進行大改革。直至今年4月，李寶安的「心腹」余詠珊於4月辭職，其丈夫何哲圖亦在較早前辭任星夢行政總裁。今日有消息指，與曾志偉「平起平坐」的杜之克亦請辭，《蘋果》今日致電杜之克，但未獲回覆。

在新的人事架構下，曾志偉和杜之克都是無綫副總經理，曾志偉主要負責綜藝、音樂製作及節目，而杜之克則負責戲劇製作及節目。杜之克去年拍板拍《香港愛情故事》口碑不俗，還打算開拍三部曲，但似乎亦敵不過權鬥，李寶安的黨羽全部無得留低。今年2月杜之克的職位，原是副總經理（節目及製作）改為副總經理（戲劇製作及節目），而他離職後，由他揸旗的合拍劇計劃，以及馮盈盈將接拍的選美劇亦會受影響。

無綫在短短半年內，人事大變動，主要原因是大股東黎瑞剛於今年4月狠批無綫有五大缺失，包括節目老化、製作技術落後、內部山頭林立、管理層決策失誤及電商用戶體驗，他更形容公司迷失了十年，並對公司現況十分不滿，需要改革。今年2月，曾志偉和王祖藍相繼回巢，並推出多個綜藝節目救亡。

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