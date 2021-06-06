現年24歲日本辣模木村有希，上位後卻被揭黑歷史，星途嚴重受到影響，使她近期人氣插水。木村有希上月底發行第三本個人寫真集《高興認識你》，在沖繩靚景下半裸解放，還標榜全部照片未經加工及沒有修圖，望靠終極性感來挽救事業，可惜銷情卻相當慘淡，賣出約1,000本，相反憑大熱真人騷《雙層公寓》上位的25歲林夢，處女寫真集同樣赴沖繩取景，反應卻超出預期，連日來登上當地網購的寫真排行榜首位。

失上岸機會

木村有希推出今次的救亡寫真集幾乎全裸上陣，早前她表示對新書信心十足，自言銷情應可賣出70萬本，可惜理想與現實卻背道而馳，她的寫真集首周只打入Oricon寫真榜第八位，網站上顯示的資料僅銷916本，現時實際銷量也僅破1,000本，認真失威。其實，木村有希被男fans們離棄的原因，要數回前年她招待一名毒男到香閨，男方在其家吸食可卡因後失去知覺，木村有希隨即報警求助，男友人之後被警方拘捕，消息令木村有希的形象急挫，她又曾經承認以往五位前度男朋友中有四位曾經被捕或有案底，木村有希在風波後受訪就事件含淚道歉，但仍難救負面形象。昨日木村有希亮相網台ABEMA節目，自爆曾在一次飯局上獲一名著名職業棒球手睇中，並向她展開追求，但最終沒有受媾，木村有希坦言十分後悔，並謂如果搭上或從此生活無憂。

日向坂勢勁

相反，原名吉田夢的日本索女林夢，多得節目《雙層公寓》成功打響名堂，更被捧成新一代性感女神。林夢上周推出處女寫真集《夢見初心》，挑戰入行以來的最大裸露尺度，刺激首批定單理想，她亦在twitter報喜表示寫真集在日本Amazon的寫真銷量榜登上冠軍，留言答謝大家支持。

另外，Oricon公佈2021上半年的寫真銷量排行榜，冠軍是女子組合日向坂46的《日向撮 Vol.01》，大賣逾12萬8千本，而日向坂成員齊藤京子的處女作《珍藏的戀人》，亦賣出12萬6千本排名亞軍，十甲內還不乏男性單位，韓風男團JO1的首本寫真集《Progress》、人氣聲優江口拓也的《Choose Rule》分別排名第三及第七位，而BL男神赤楚衛二，於去年底推出的處男寫真集《A》以23,247本打進第八位，打破女星一向壟斷寫真榜的多年傳統。