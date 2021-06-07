疫情關係令紅館過去一年半接近停擺，方皓玟（小明）原定去年4月10至11日於紅館舉行首次個人演唱會，在去年3月中，由主辦宣佈「鑑於疫情之不明朗因素，為保障觀眾及相人士之健康着相，決定將演唱會延期」，當然不少人期待如期入場欣賞小明在樂壇努力耕耘18年的成果，但也體諒她無奈的決定。

事隔年多，早於上月27日，小明已經在IG貼出一張寫上主題「LOST n FOUND」的海報，宣佈將於8月舉行紅館演唱會，海報內更寫上理念「Not until we are lost. Do we begin to understand ourselves.（不要直至我們迷失，才去開始了解自己。）」

今日中午，小明於IG及社交平台正式宣佈鐵定於8月27至29日舉行3場首次紅館演唱會，較去年4月時宣佈多開一場，而海報以黑灰色為主，有一個破裂的頭像及建築物浸在大海中。跟原定去年舉行演唱會主題《THE SPRING OF HOPE》及小明身處充滿春天氣息的海報相比，兩者是有種兩極的感覺。8月紅館演唱會舉行日子消息一出，短短2個小時，已錄得近3千人給讚及留言期待入場欣賞。

My Little Airport音樂會撞期

獨立樂隊My Little Airport今日亦宣佈8月27及28日開音樂會，與方皓玟撞期。MLA音樂會《my little airport live 2021 我都唔知道》在九展Star Hall舉行，全場劃一票價$680，剛票本周四（10日）公開發售。MLA上次音樂會在前年11月舉行，地點同樣是Star Hall，有不少海外歌迷希望今次可以進行網上直播。

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