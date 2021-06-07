杜如風向來我行我素，主持節目有自己一套，早年被網民封「世界級港女」，近日杜如風拍ViuTV節目《中女唔易做》壓軸出場，第一次見工失敗後，杜如風笑說：「佢唔想請好，成世人第一次見工失敗，好大打擊。」杜如風之後就轉戰到網上超市打工，學做理貨員上貨及執單，見杜如風相當蝦碌，記性頗差，置身密集貨架之中，她更頓時迷失方向。

杜如風一向自由自在，讓人感覺不似一般打工仔，其實她在入行前做過電視台編劇、電影編劇及市場策劃，她呻在寫字樓返工，對她來說非常辛苦，自爆一放飯即回家瞓，然後在公司告示牌寫「Out meeting（外出會議）」，面對人生，杜如風卻有另一番見解，稱從來也享受自己生活，「我由細到大享受自己嘅生活，唔享受生活就會好苦悶。人生要及時行樂，因為你唔知自己幾時死」。

此外，「全能媽咪」朱薰有拍《中女唔易做》，她在電台工作廿年，對於面試頗緊張，自爆人生只見過一兩次工，更連夜準備資料及作品集，非常有誠意，她要做見習項目主任，並到門市做實習，首先被委派去傢俬部工作，負責推銷床褥，向來勤力的朱薰經過一輪培訓，逐漸上手，未料竟然被講普通話的客人考起。

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